Calcio a 5: la vittoria in trasferta della L84 chiude il 17esimo turno

La 17esima giornata della stagione regolare 2023-2024 della Serie A di calcio a 5 si è ufficialmente conclusa con l’ultimo posticipo in agenda.

In un match rocambolesco e spettacolare infatti, chisusosi sul 2-2 dopo i primi venti minuti di gioco, l’L84 è riuscita a spuntarla per 3-4 in casa dello Sporting Sala Consilina, in rimonta nei minuti finali, grazie alle zampate di Raguso e Tuli. Di seguito il tabellino del match.

SPORTING SALA CONSILINA-L84 3-4 (2-2 p.t)

SPORTING SALA CONSILINA: Fiuza, Grasso, Teramo, Salas, Cutrignelli, Thorp, Pozzo, Arcidiacone, Zonta, Stigliano, Brunelli, Orlando. All. Oliva

L84: Tondi, Rescia, Fortini, Cuzzolino, Vidal, Tuli, Pasculli, Yamoul, Mateus, Coco, Pazetti, Raguso. All. Paniccia

MARCATORI: 1’00” p.t. Fortini (L), 9’34” Cutrignelli (S), 12’17” Vidal (L), 14’27” Grasso (S), 1’41” s.t. Grasso (S), 15’45” Raguso (L), 17’23” Tuli (L)

AMMONITI: Grasso (S), Mateus (L), Stigliano (S)

ESPULSI: 2’19” s.t. Vidal (L) per seconda ammonizione

ARBITRI: Luca Petrillo (Catanzaro), Gennaro Cefala’ (Lamezia Terme), Francesco Saverio Mancuso (Lamezia Terme) CRONO: Giovanni Loprete (Catanzaro)

Con questo successo i piemontesi salgono a 30 punti, in quarta posizione, in una classifica comandata largamente dall’Olimpus Roma, prima quota 43 e a +10 sulla prima inseguitrice, il Napoli.

Foto: Divisione Calcio a 5