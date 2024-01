Calcio a 5: Italia femminile, ancora un bel pareggio col Portogallo. Questa volta 1-1

Dopo il 2-2 di ieri, la nazionale italiana femminile di calcio a 5 ha disputato il suo secondo test amichevole contro il Portogallo al Palasport di Torres Novas. Ecco come sono andate le cose nel dettaglio.

LA CRONACA

La partita si gioca, come quella del giorno precedente, a viso aperto e a buon ritmo. L’Italia mette in mostra un bel futsal e infatti dopo meno di due minuti passa grazie alla rete di Boutimah, che vale il momentaneo 0-1 e il vantaggio all’intervallo.

Le padrone di casa accusano il colpo, ma non vanno al tappeto. Resistono nella ripresa, rischiando in piu circostanze di subire il raddoppio, sino a quando, a tre minuti dalla fine, con una carambola fortunata non vengono premiate dal gol di Janice su rinvio non perfetto di Sestari.

E’ il punto dell’1-1, che sancisce di fatto la fine del match e di questo doppio test che può lasciare la nazionale italiana molto contenta di quanto fatto e proposto.

PORTOGALLO-ITALIA 1-1 (0-1 pt)

PORTOGALLO: Ana Catarina, Matos, Nunes, Alves, Rocha, Carvalhinhos, Azevedo, Janice, Fifò, Pereira, Pedreira, Rocha, Santos, Moreira. Ct Luic Conceiçao

ITALIA: Sestari, Borges, Praticò, Boutimah, Grieco, Mansueto, Adamatti, Vanelli, Ghilardi, Berté, Bovo, Dal’Maz, Ferrara, Carturan

MARCATORI: 1’31’’ pt Boutimah (I), 17’10’’ st Janice (P).

AMMONITI: 19’ st Dal’Maz (I)

ARBITRI: Eduardo Coelho (Por), Filipa Prata (Por), Pedro Costa (Por), CRONO: Rita Ferraz (Por)

Foto: Divisione Calcio a 5

