Calcio a 5: Italia femminile, le convocate per le amichevoli contro la Spagna

Dopo aver superato il Main Round ed essersi già proiettate verso l’Elite Round di qualificazione ai Mondiali 2025, l’Italia Femminile del calcio a 5 è pronta a tornare in campo.

Un doppio test amichevole, assai importante, attende le azzurre della ct Francesca Salvatore: quello contro la Spagna, in trasferta, nei dintorni di Murcia, il 3 e il 4 dicembre prossimi.

A tal proposito, lo staff tecnico delle azzurre ha reso noto l’elenco delle 16 convocate: 2 portieri e 14 giocatrici di movimento, che si ritroveranno il 1° dicembre prossimo per poi partire alla volta della penisola iberica. Torna fra le selezionate la capitana della Lazio, quella Cecilia Barca che mancava dal raduno della nazionale addirittura dal 2021. Di seguito l’elenco completo delle convocate.

L’ELENCO DELLE CONVOCATE

Portieri: Ana Carolina Sestari (Città di Falconara), Denise Carturan (Kick Off);

Giocatrici di movimento: Adrieli Berté (TikiTaka Francavilla), Rebecca De Siena (TikiTaka Francavilla), Sara Boutimah (TikiTaka Francavilla), Bruna Borges (Kick Off), Arianna Bovo (Kick Off), Greta Ghilardi (Kick Off), Ludovica Coppari (Femminile Pescara), Rafaela Dal’Maz (Femminile Pescara), Gaby Vanelli (Femminile Pescara), Erika Ferrara (Città di Falconara), Renata Adamatti (Bitonto), Alessia Grieco (Bitonto), Nicoletta Mansueto (Bitonto), Cecilia Barca (Lazio).

Staff – Allenatrice: Francesca Salvatore; Capo delegazione: Antonio Scocca; Segretario: Fabrizio Del Principe; Vice allenatore: Sebastiano Giuffrida; Preparatore atletico: Gianni Colagiovanni; Preparatore dei portieri: Antonio Maggi; Video analista: Riccardo Manno; Medici: Giuseppe Maccauro e Pierluigi Martinelli; Fisioterapista: Alessandro Sferrella; Nutrizionista: Marco Rufolo.

PROGRAMMA AMICHEVOLI

Martedì 3 dicembre 2024, ore 19

Spagna-Italia, Pabellón Príncipe de Asturias, San Pedro Pinatar

Mercoledì 4 dicembre 2024, ore 19

Spagna Italia, Pabellón Virgen del Pasico, Torre Pacheco