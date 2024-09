Calcio a 5 femminile, le convocate dell’Italia per la doppia amichevole con la Slovacchia

La Nazionale italiana di calcio a 5 femminile si appresta a disputare una doppia amichevole in Slovacchia contro la selezione di casa in meno di 24 ore: le azzurre giocheranno a Samorin martedì 10 settembre alle ore 18.00 e mercoledì 11 alle ore 12.30.

Per preparare al meglio il doppio impegno, l’allenatrice delle azzurre, Francesca Salvatore, ha convocato 17 calciatrici, che da sabato 7 si ritroveranno al CPO Giulio Onesti di Roma, per restarvi fino alla mattina di lunedì 9, quando partiranno per la Slovacchia.

Sarà la terza sfida contro le padrone di casa: nei due precedenti l’Italia vinse 6-0 in amichevole nel 2020 a Nijmegen, per poi ripetersi nel 2021 in Svezia nel girone di qualificazione alla fase finale dell’Europeo 2022, dominando le avversarie con un netto 12-1.

LE CONVOCATE DELL’ITALIA

Portieri: Ana Carolina Sestari (Città di Falconara), Denise Carturan (Kick Off).

Giocatrici di movimento: Elena De Cao (Audace Verona), Adrieli Berté (TikiTaka Francavilla), Brenda Bettioli (TikiTaka Francavilla), Sara Boutimah (TikiTaka Francavilla), Rebecca De Siena (TikiTaka Francavilla), Arianna Bovo (Kick Off), Greta Ghilardi (Kick Off), Bruna Borges (Kick Off), Ludovica Coppari (Femminile Pescara), Rafaela Dal’Maz (Femminile Pescara), Erika Ferrara (Città di Falconara), Renata Adamatti (Bitonto), Alessia Grieco (Bitonto), Nicoletta Mansueto (Bitonto), Gaby Vanelli.

Staff

Allenatrice: Francesca Salvatore; Segretario: Fabrizio Del Principe; Vice allenatore: Sebastiano Giuffrida; Preparatore atletico: Gianni Colagiovanni; Preparatore dei portieri: Antonio Maggi; Video analista: Riccardo Manno; Medici: Giuseppe Maccauro e Pierluigi Martinelli; Fisioterapista: Benedetta Cecchini Saulini; Nutrizionista: Marco Rufolo.

Programma gare amichevoli

Martedì 10 settembre

Slovacchia-Italia, ore 18.00

Mercoledì 11 settembre

Slovacchia-Italia, ore 12.30