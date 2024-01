Biathlon oggi in tv, staffette Anterselva 2024: orario, programma, tv, pettorali di partenza

Oggi, sabato 20 gennaio, sarà il giorno delle prove a squadre ad Anterselva, tappa della Coppa del Mondo di biathlon. Due le gare in programma: alle 12.55 via alla single mixed; a partire dalle 14.45 spazio alla staffetta mista. Lo spettacolo non mancherà di certo in un contesto impegnativo per le difficoltà delle frazioni da fondo, associate al poligono.

L’Italia schiererà nella prima gara Rebecca Passler, reduce da una buona prestazione nella Short Individual di ieri, e Lukas Hofer che ha destato una buona condizione sugli sci e spera di avere più successo nelle serie di tiro. Nella staffetta mista la formazione tipo del Bel Paese si è ricomposta visto il ritorno di Dorothea Wierer. Nella sua Anterselva “Doro” ci tiene a dare il suo contributo, pur nella consapevolezza di non essere al top della forma per via dei tanti malanni che l’hanno condizionata nel corso della stagione. Insieme alla campionessa altoatesina ci saranno Lisa Vittozzi, Didier Bionaz e Tommaso Giacomel.

Nella sigle mixed la Francia punta sulla coppia Simon-Jacquelin e vuol confermarsi coppia di riferimento, alla stessa stregua della Norvegia che potrà contare sulla leader di Coppa del Mondo, Ingrid Landmark Tandrevold, nonché su Christiansen. Attenzione poi alla Svezia con il duo Brorsson/Samuelsson. Nella staffetta mista, Norvegia e Francia sembrano avere qualcosa in più, ma guai a sottovalutare la Germania e la Svezia.

Il sabato dedicato alla single mixed e alla staffetta mista della tappa di Coppa del Mondo di biathlon ad Anterselva sarà trasmesso in diretta televisiva da RaiSport HD e da Eurosport1 HD solo per la seconda prova in programma; in streaming su RaiPlay2, eurosport.it, Discovery+ e su Eurovision Sports Live sarà possibile seguire il programma completo. Su SkyGo, NOW e DAZN sarà disponibile anche lo streaming della staffetta mista. OA Sport vi offrirà le DIRETTA LIVE testuali delle due gare.

CALENDARIO BIATHLON OGGI

Sabato 20 gennaio

Ore 12.55 staffetta mista a coppie – Diretta streaming su RaiPlay2 e su eurosport.it, Discovery+.

Ore 14.45 staffetta mista – Diretta tv su RaiSport HD ed Eurosport1 HD.

PROGRAMMA BIATHLON: DOVE VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: RaiSport HD ed Eurosport1 HD solo della staffetta mista.

Diretta streaming: RaiPlay2, eurosport.it, Discovery+, SkyGo, NOW, DAZN ed Eurovision Sports Live.

Diretta Live testuale: OA Sport.

PETTORALI DI PARTENZA STAFFETTA MISTA A COPPIE ANTERSELVA

1 SWE – SWEDEN

1-1 r BRORSSON Mona F

1-2 g SAMUELSSON Sebastian M

1-1 r BRORSSON Mona F

1-2 g SAMUELSSON Sebastian M

2 NOR – NORWAY

2-1 r TANDREVOLD Ingrid Landmark F

2-2 g CHRISTIANSEN Vetle Sjaastad M

2-1 r TANDREVOLD Ingrid Landmark F

2-2 g CHRISTIANSEN Vetle Sjaastad M

3 FRA – FRANCE

3-1 r SIMON Julia F

3-2 g JACQUELIN Emilien M

3-1 r SIMON Julia F

3-2 g JACQUELIN Emilien M

4 SLO – SLOVENIA

4-1 r REPINC Lena F

4-2 g DOVZAN Miha M

4-1 r REPINC Lena F

4-2 g DOVZAN Miha M

5 AUT – AUSTRIA

5-1 r HAUSER Lisa Theresa F

5-2 g EDER Simon M

5-1 r HAUSER Lisa Theresa F

5-2 g EDER Simon M

6 SUI – SWITZERLAND

6-1 r GASPARIN Aita F

6-2 g PACAL James M

6-1 r GASPARIN Aita F

6-2 g PACAL James M

7 GER – GERMANY

7-1 r VOIGT Vanessa F

7-2 g STRELOW Justus M

7-1 r VOIGT Vanessa F

7-2 g STRELOW Justus M

8 USA – UNITED STATES

8-1 r IRWIN Deedra F

8-2 g WRIGHT Campbell M

8-1 r IRWIN Deedra F

8-2 g WRIGHT Campbell M

9 FIN – FINLAND

9-1 r MINKKINEN Suvi F

9-2 g INVENIUS Otto M

9-1 r MINKKINEN Suvi F

9-2 g INVENIUS Otto M

10 UKR – UKRAINE

10-1 r DMYTRENKO Khrystyna F

10-2 g TYSHCHENKO Artem M

10-1 r DMYTRENKO Khrystyna F

10-2 g TYSHCHENKO Artem M

11 ITA – ITALY

11-1 r PASSLER Rebecca F

11-2 g HOFER Lukas M

11-1 r PASSLER Rebecca F

11-2 g HOFER Lukas M

12 CZE – CZECHIA

12-1 r JISLOVA Jessica F

12-2 g HORNIG Vitezslav M

12-1 r JISLOVA Jessica F

12-2 g HORNIG Vitezslav M

13 POL – POLAND

13-1 r SIDOROWICZ Natalia F

13-2 g GUNKA Jan M

13-1 r SIDOROWICZ Natalia F

13-2 g GUNKA Jan M

14 EST – ESTONIA

14-1 r KUELM Susan F

14-2 g ZAHKNA Rene M

14-1 r KUELM Susan F

14-2 g ZAHKNA Rene M

15 CAN – CANADA

15-1 r LUNDER Emma F

15-2 g KIERS Trevor M

15-1 r LUNDER Emma F

15-2 g KIERS Trevor M

16 MDA – MOLDOVA

16-1 r STREMOUS Alina F

16-2 g MAKAROV Maksim M

16-1 r STREMOUS Alina F

16-2 g MAKAROV Maksim M

17 SVK – SLOVAKIA

17-1 r REMENOVA Zuzana F

17-2 g CESNEK Damian M

17-1 r REMENOVA Zuzana F

17-2 g CESNEK Damian M

18 ROU – ROMANIA

18-1 r TOLMACHEVA Anastasia F

18-2 g BUTA George M

18-1 r TOLMACHEVA Anastasia F

18-2 g BUTA George M

19 LTU – LITHUANIA

19-1 r KOCERGINA Natalja F

19-2 g FOMIN Maksim M

19-1 r KOCERGINA Natalja F

19-2 g FOMIN Maksim M

20 LAT – LATVIA

20-1 r BENDIKA Baiba F

20-2 g RASTORGUJEVS Andrejs M

20-1 r BENDIKA Baiba F

20-2 g RASTORGUJEVS Andrejs M

21 KOR – KOREA

21-1 r AVVAKUMOVA Ekaterina F

21-2 g LAPSHIN Timofei M

21-1 r AVVAKUMOVA Ekaterina F

21-2 g LAPSHIN Timofei M

22 BUL – BULGARIA

22-1 r ZDRAVKOVA Maria F

22-2 g VASILEV Konstantin M

22-1 r ZDRAVKOVA Maria F

22-2 g VASILEV Konstantin M

23 KAZ – KAZAKHSTAN

23-1 r KRYUKOVA Arina F

23-2 g AKIMOV Nikita M

23-1 r KRYUKOVA Arina F

23-2 g AKIMOV Nikita M

24 JPN – JAPAN

24-1 r SATO Aoi F

24-2 g TACHIZAKI Mikito M

24-1 r SATO Aoi F

24-2 g TACHIZAKI Mikito M

25 CRO – CROATIA

25-1 r KOZICA Anika F

25-2 g CRNKOVIC Kresimir M

25-1 r KOZICA Anika F

25-2 g CRNKOVIC Kresimir M

PETTORALI DI PARTENZA STAFFETTA MISTA ANTERSELVA

1 FRA – FRANCE

1-1 r JEANMONNOT Lou F

1-2 g RICHARD Jeanne F

1-3 y PERROT Eric M

1-4 b FILLON MAILLET Quentin M

2 NOR – NORWAY

2-1 r ARNEKLEIV Juni F

2-2 g KNOTTEN Karoline Offigstad F

2-3 y BOE Tarjei M

2-4 b BOE Johannes Thingnes M

3 ITA – ITALY

3-1 r WIERER Dorothea F

3-2 g VITTOZZI Lisa F

3-3 y BIONAZ Didier M

3-4 b GIACOMEL Tommaso M

4 GER – GERMANY

4-1 r HETTICH-WALZ Janina F

4-2 g SCHNEIDER Sophia F

4-3 y KUEHN Johannes M

4-4 b DOLL Benedikt M

5 CZE – CZECHIA

5-1 r VOBORNIKOVA Tereza F

5-2 g DAVIDOVA Marketa F

5-3 y MARECEK Jonas M

5-4 b MIKYSKA Tomas M

6 SWE – SWEDEN

6-1 r MAGNUSSON Anna F

6-2 g OEBERG Elvira F

6-3 y NELIN Jesper M

6-4 b PONSILUOMA Martin M

7 SUI – SWITZERLAND

7-1 r BASERGA Amy F

7-2 g HAECKI-GROSS Lena F

7-3 y BURKHALTER Joscha M

7-4 b STALDER Sebastian M

8 UKR – UKRAINE

8-1 r MERKUSHYNA Anastasiya F

8-2 g DZHIMA Yuliia F

8-3 y NASYKO Denys M

8-4 b PIDRUCHNYI Dmytro M

9 AUT – AUSTRIA

9-1 r STEINER Tamara F

9-2 g JUPPE Anna F

9-3 y LEITNER Felix M

9-4 b KOMATZ David M

10 FIN – FINLAND

10-1 r LEHTONEN Venla F

10-2 g KERANEN Noora Kaisa F

10-3 y HIIDENSALO Olli M

10-4 b HARJULA Tuomas M

11 BEL – BELGIUM

11-1 r LIE Lotte F

11-2 g CLOETENS Maya F

11-3 y LANGER Thierry M

11-4 b CLAUDE Florent M

12 SLO – SLOVENIA

12-1 r KLEMENCIC Polona F

12-2 g LAMPIC Anamarija F

12-3 y FAK Jakov M

12-4 b PLANKO Lovro M

13 EST – ESTONIA

13-1 r TOMINGAS Tuuli F

13-2 g ERMITS Regina F

13-3 y SIIMER Kristo M

13-4 b KULBIN Jakob M

14 USA – UNITED STATES

14-1 r DICKINSON Kelsey Joan F

14-2 g GARSO Jackie F

14-3 y BONACCI Vincent M

14-4 b GERMAIN Maxime M

15 POL – POLAND

15-1 r JAKIELA Joanna F

15-2 g MAKA Anna F

15-3 y BADACZ Konrad M

15-4 b ZAWOL Marcin M

16 LTU – LITHUANIA

16-1 r ZHURAUSKAITE Lidiia F

16-2 g TRAUBAITE Judita F

16-3 y STROLIA Vytautas M

16-4 b KAUKENAS Tomas M

17 LAT – LATVIA

17-1 r SABULE Annija F

17-2 g BULINA Sanita F

17-3 y BIRKENTALS Renars M

17-4 b MISE Edgars M

18 CAN – CANADA

18-1 r MOSER Nadia F

18-2 g PEIFFER Benita F

18-3 y GOW Christian M

18-4 b RUNNALLS Adam M

19 BUL – BULGARIA

19-1 r HRISTOVA Lora F

19-2 g DIMITROVA Valentina F

19-3 y ILIEV Vladimir M

19-4 b TODEV Blagoy M

20 KAZ – KAZAKHSTAN

20-1 r VISHNEVSKAYA-SHEPORENKO Galina F

20-2 g YEGOROVA Polina F

20-3 y MUKHIN Alexandr M

20-4 b KIREYEV Vladislav M

21 ROU – ROMANIA

21-1 r CHIRKOVA Elena F

21-2 g MEZDREA Andreea F

21-3 y COLTEA George M

21-4 b FLORE Raul M

22 MDA – MOLDOVA

22-1 r GHILENKO Alla F

22-2 g MAKAROVA Aliona F

22-3 y MAGAZEEV Pavel M

22-4 b USOV Mihail M

23 JPN – JAPAN

23-1 r SATO Aoi F

23-2 g FUKUDA Hikaru F

23-3 y OJIMA Kiyomasa M

23-4 b YAMAMOTO Masaharu M

24 KOR – KOREA

24-1 r CHOI Yoonah F

24-2 g KO Eunjung F

24-3 y CHOI Dujin M

24-4 b STARODUBETS Aleksandr M

Foto: LaPresse