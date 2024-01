Biathlon, Johannes Bø riuscirà a spezzare l’eterna maledizione delle tre vittorie consecutive nelle mass start?

Domenica 21 gennaio, Johannes Bø avrà l’opportunità di compiere un’impresa mai riuscita a nessuno nella storia del biathlon. Uomini o donne non fa differenza. Né nell’uno, né nell’altro sesso un biathleta è stato capace di vincere 3 mass start consecutive.

La partenza in linea esiste da un quarto di secolo abbondante. La prima si disputò, in forma di esperimento, il 16 marzo 1997 a Novosibirsk. Dopodiché è diventata parte integrante del calendario in pianta stabile dall’inverno 1998-99. Siamo però al 2023-24 e non si è ancora visto un virgulto o una pulzella inanellarne 3 di fila!

Gente del calibro di Ole Einar Bjørndalen, Magdalena Neuner, Raphael e Liv Grete Poirée, Martin Fourcade, Darya Domracheva, Emil Hegle Svendsen e Tora Berger ha concesso il bis, senza mai issarsi al tris. Questo, in virtù delle circostanze, avrebbe potuto essere realizzato anche da protagonisti improbabili (l’Andreas Birnbacher o il Jakov Fak di turno), ma non si è ancora concretizzato.

Lo stesso Johannes Bø ha primeggiato in due mass start consecutive per quattro volte. Come Bjørndalen e Fourcade in passato. Diventerà il primo in assoluto a compiere l’Hat-Trick? Lo scopriremo domenica all’ora di pranzo, quando la partenza in linea di Anterselva avrà eletto il suo vincitore.

In un certo senso, al norvegese conviene “sperare” di bucare nuovamente l’appuntamento. Perché? La mass start successiva sarà quella dei Mondiali di Nove Mesto. Se è difficilissimo imporsi tre volte di fila (anzi, a oggi ancora impossibile), figuriamoci farlo – eventualmente – in quattro occasioni!

È un ragionamento basato sulla legge delle probabilità, sia chiaro. Però i record non vengono tenuti forse per essere battuti? Peraltro chi, prima di Johannes Bø nel 2022-23, aveva vinto 8 sprint consecutive? Nessuno. Lo scandinavo si è invece permesso di “doppiare” il precedente primato…

Foto: La Presse

Leggi tutte le notizie di Biathlon su OA Sport...