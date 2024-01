Classifica Coppa del Mondo biathlon maschile 2023-2024: Johannes Thingnes Boe allunga in vetta, 13° Tommaso Giacomel

CLASSIFICA GENERALE COPPA DEL MONDO 2023-2024

1 BOE Johannes Thingnes NOR 534

2 BOE Tarjei NOR 447

3 DALE-SKJEVDAL Johannes NOR 394

4 STROEMSHEIM Endre NOR 377

5 DOLL Benedikt GER 376

6 LAEGREID Sturla Holm NOR 376

7 NAWRATH Philipp GER 330

8 PONSILUOMA Martin SWE 318

9 SAMUELSSON Sebastian SWE 312

10 CHRISTIANSEN Vetle Sjaastad NOR 287

13 GIACOMEL Tommaso U25 ITA 244

18 BIONAZ Didier U25 ITA 192

21 HOFER Lukas ITA 159

47 BRAUNHOFER Patrick ITA 24

57 ZENI Elia U25 ITA 15



CLASSIFICA SPRINT COPPA DEL MONDO 2023-2024

1 DOLL Benedikt GER 247

2 BOE Tarjei NOR 228

3 LAEGREID Sturla Holm NOR 221

4 NAWRATH Philipp GER 187

5 BOE Johannes Thingnes NOR 178

6 STROEMSHEIM Endre NOR 156

7 KUEHN Johannes GER 151

8 PONSILUOMA Martin SWE 150

9 DALE-SKJEVDAL Johannes NOR 144

10 SAMUELSSON Sebastian SWE 141

13 GIACOMEL Tommaso ITA 98

14 BIONAZ Didier ITA 98

20 HOFER Lukas ITA 71

53 BRAUNHOFER Patrick ITA 13

55 ZENI Elia ITA 9



CLASSIFICA PURSUIT COPPA DEL MONDO 2023-2024

1 BOE Johannes Thingnes NOR 206

2 STROEMSHEIM Endre NOR 154

2 DALE-SKJEVDAL Johannes NOR 154

4 BOE Tarjei NOR 144

5 SAMUELSSON Sebastian SWE 135

6 LAEGREID Sturla Holm NOR 126

7 PONSILUOMA Martin SWE 118

8 NAWRATH Philipp GER 117

9 CHRISTIANSEN Vetle Sjaastad NOR 117

10 FILLON MAILLET Quentin FRA 104

14 GIACOMEL Tommaso ITA 80

18 BIONAZ Didier ITA 63

22 HOFER Lukas ITA 51

42 BRAUNHOFER Patrick ITA 11

50 ZENI Elia ITA 6



CLASSIFICA INDIVIDUALE COPPA DEL MONDO 2023-2024

1 REES Roman GER 90

2 STRELOW Justus GER 75

3 BOE Johannes Thingnes NOR 60

4 RASTORGUJEVS Andrejs LAT 50

5 STALDER Sebastian SUI 45

6 STROEMSHEIM Endre NOR 40

7 SAMUELSSON Sebastian SWE 36

8 GIACOMEL Tommaso ITA 34

9 DOLL Benedikt GER 32

10 CLAUDE Emilien FRA 31

22 HOFER Lukas ITA 19

32 BIONAZ Didier ITA 9

CLASSIFICA MASS START COPPA DEL MONDO 2023-2024

1 BOE Johannes Thingnes NOR 90

2 DALE-SKJEVDAL Johannes NOR 75

3 BOE Tarjei NOR 60

4 PONSILUOMA Martin SWE 50

5 CHRISTIANSEN Vetle Sjaastad NOR 45

6 SOERUM Vebjoern NOR 40

7 ZOBEL David GER 36

8 KRCMAR Michal CZE 34

9 GIACOMEL Tommaso ITA 32

10 RASTORGUJEVS Andrejs LAT 31

19 BIONAZ Didier ITA 22

22 HOFER Lukas ITA 18

Foto: LaPresse

