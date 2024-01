Biathlon, che cos’è la Short Individual: il nuovo formato che debutterà in Coppa del Mondo ad Anterselva

Una prima volta tanto attesa per la Coppa del Mondo di biathlon arriverà nella sesta tappa della stagione 2023-2024, in programma ad Anterselva, in Italia: giovedì 18 e venerdì 19 sono previste le prime short individual (nonché le uniche della stagione) della storia del circuito maggiore.

Il format di gara è relativamente nuovo, ed è stato introdotto per la prima volta nella stagione 2018-2019 nei circuiti minori, ma non era ancora sbarcato in Coppa del Mondo: si tratta, come si può facilmente intuire dal nome, di una forma abbreviata della gara individuale classica, tanto che le gare di Anterselva saranno valide per le classifiche di specialità dell’individuale.

Come nell’individuale classica, infatti, ci saranno 5 giri sugli sci e 4 poligoni, sempre nell’ordine a terra-in piedi-a terra-in piedi, ma a differire saranno la lunghezza di ciascun giro e la penalità cronometrica inflitta per ciascun errore al tiro.

Nella gara maschile invece di 20 km ne verranno percorsi 15 (5 giri da 3 km, come per la mass start), mentre nella gara femminile invece di 15 km se ne copriranno 12.5 (5 giri da 2.5 km, come per la mass start), ed in entrambe le prove un errore al poligono graverà sul tempo totale con una penalità di 45″ anziché di 60″, come invece accade nell’individuale classica.

