Biathlon, i convocati dell’Italia per la Coppa del Mondo di Anterselva: torna Dorothea Wierer, esordio per Sara Scattolo

La Coppa del Mondo 2023-2024 di biathlon fa tappa ad Anterselva, in Italia, per le ultime gare prima dei Mondiali di Nove Mesto, che si disputeranno dal 7 al 18 febbraio: in programma, dal 18 al 21 gennaio, le uniche short individual della stagione, le staffette miste (coppie e quartetti), e le mass start. Nel settore maschile confermate le presenze di Didier Bionaz, Elia Zeni, Tommaso Giacomel, Patrick Braunhofer e Lukas Hofer.

Novità tra le donne: turno di riposo per Hannah Auchentaller e Beatrice Trabucchi, sostituite da Dorothea Wierer, che torna in gara dopo aver saltato le tappe di Oberhof e Ruhpolding, e Sara Scattolo, all’esordio assoluto sul massimo circuito. Confermate invece Lisa Vittozzi, Samuela Comola, Rebecca Passler e Michela Carrara per quanto concerne il comparto femminile.

Sinora l’Italia ha raccolto in stagione otto podi, con due successi, un secondo e cinque terzi posti: Lisa Vittozzi dovrà difendere il pettorale rosso di leader della classifica di specialità nell’individuale (della quale fanno parte le short individual) ed il terzo posto nella classifica generale, mentre Tommaso Giacomel dovrà difendere il pettorale blu di miglior under 25 ed il decimo posto nella graduatoria generale.

Foto: LaPresse

Leggi tutte le notizie di Biathlon su OA Sport...