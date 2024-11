LIVE Biathlon, Staffetta mista Kontiolahti 2024 in DIRETTA: azzurri per stupire. Assente Vittozzi, c’è Wierer

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della staffetta mista in programma a Kontiolahti nella giornata di apertura della Coppa del Mondo 2024-2025. Giornata dedicata agli eventi misti, quella di oggi, con la single mixed relay che si è disputata in tarda mattinata e ora è il momento della staffetta mista: le due gare apriranno questa nuova edizione della Coppa del Mondo in Carelia settentrionale

In totale, quindi, saranno 27 le nazioni che parteciperanno alla prima tappa della Coppa del Mondo 2024/2025 in Finlandia. Tra queste nazionali troveremo le migliori del mondo (Norvegia, Svezia, Germania, Francia, Repubblica Ceca, Italia, Austria), alcune outsider (Slovenia, Svizzera, Ucraina, Lettonia, Slovacchia, Stati Uniti, Belgio, Canada, Estonia, Finlandia, Polonia, Kazakistan), ma anche nazioni meno presenti nella carovana del biathlon di alto livello come Australia, Lituania, Cina, Corea del Sud, Grecia, Ungheria, Moldavia, Romania.

La gara odierna vede come squadre da battere Norvegia e Francia ma attenzione anche alla Svezia e, perchè no, all’Italia che non avrà la trionfatrice della Coppa del Mondo 2023-2024 Lisa Vittozzi, che si sta allenando per rientrare ad Hochfilzen ma potrà contare sul rientro della campionessa Dorothea Wierer, assente nelle ultime tappe di Coppa del Mondo dello scorso anno. Lo staff tecnico della Nazionale Italiana ha dovuto dunque ridisegnare le formazioni immaginate alla vigilia a causa delle assenze di Lisa Vittozzi e Rebecca Passler. La staffetta mista, impegnata quest’oggi, sarà dunque composta da Dorothea Wierer, Hannah Auchentaller, Didier Bionaz, Tommaso Giacomel.

La Francia si presenta con una squadra solida e competitiva. Justine Braisaz-Bouchet, campionessa olimpica, guiderà il team insieme a Emilien Jacquelin, un maestro delle staffette, e ai giovani Eric Perrot e Lou Jeanmonnot, pronti a dimostrare il loro valore. La Norvegia schiera una formazione altrettanto forte, capitanata da Johannes Dale-Skjevdal e Karoline Knotten. Ingrid Tandrevold e Vebjoern Soerum completano il team, garantendo un mix di esperienza e freschezza. La Svezia risponde con Anna Magnusson e Elvira Öberg, due atlete di altissimo livello, insieme a Jesper Nelin e Martin Ponsiluoma. La squadra svedese è nota per la sua capacità di gestire bene le staffette, e sarà sicuramente tra le protagoniste. La Germania si presenta con un mix di gioventù ed esperienza: Johanna Puff e Franziska Preuss nelle frazioni femminili, e Danilo Riethmüller e Philipp Horn in quelle maschili.

La Repubblica Ceca schiera Jessica Jislova e Marketa Davidova, due tiratrici di grande precisione, supportate da Jonas Marecek e Michal Krcmar. Anche la Svizzera può dire la sua, con Elisa Gasparin e Lena Häcki-Gross nelle frazioni femminili, mentre Jeremy Finello e Niklas Hartweg cercheranno di difendere le posizioni al maschile. L’Austria, con Dunja Zdouc e Felix Leitner, e la Slovenia, guidata dalla velocissima Anamarija Lampič, completano il gruppo delle nazioni che possono ambire a posizioni di prestigio. L’Ucraina schiera Yuliia Dzhima, atleta di grande esperienza, insieme a Khrystyna Dmytrenko, Anton Dudchenko e Vitalii Mandzyn. Estonia, Polonia, Belgio e Bulgaria presentano formazioni giovani, ma determinate a fare esperienza e guadagnare punti importanti. Da segnalare anche la partecipazione della Finlandia, con Tero Seppälä come atleta di punta, e degli Stati Uniti, che affidano la loro gara a Jake Brown e Campbell Wright.

staffetta mista in programma a Kontiolahti nella giornata di apertura della Coppa del Mondo 2024-2025 in programma oggi, sabato 30 novembre, alle ore 15.45.