Biathlon, Braisaz-Bouchet vince anche la sprint di Oberhof e fa poker. Settima Vittozzi con un errore

Justine Braisaz-Bouchet sfodera una prestazione eccezionale sugli sci e si aggiudica la sprint 7.5 km di Oberhof, valevole per la quarta tappa stagionale della Coppa del Mondo femminile 2023-2024 di biathlon. Dopo la strepitosa tripletta di Lenzerheide, arriva dunque il quarto successo consecutivo per la 27enne francese che consolida la sua leadership nella classifica generale.

Il pettorale giallo ha avuto la meglio sulle nevi della Turingia (in Germania) nonostante due errori al poligono, commessi entrambi nella serie a terra, effettuando una rimonta clamorosa dal secondo giro in poi e chiudendo la competizione in 22’43″00. Braisaz-Bouchet ha fatto la differenza nel fondo, stampando il miglior tempo in ciascuna delle tre tornate e rifilando complessivamente 27″7 alla prima delle altre (Elvira Oeberg) sugli sci stretti.

Podio di giornata completato dalla padrona di casa tedesca Franziska Preuss (0+0) e dall’emergente transalpina Sophie Chauveau (1+0) – al miglior risultato della carriera – rispettivamente seconda e terza al traguardo con un distacco di 4″4 e 4″6 dalla vetta. Un po’ più staccate anche in ottica inseguimento la svedese Anna Magnusson (0+0) a 17″6, la teutonica Janina Hettich-Walz (0+0) a 23″8 e la norvegese Karoline Knotten (0+1) a 28″2.

Buona prestazione e settima piazza a 31″1 dalla testa per Lisa Vittozzi, che paga un errore nel tiro a terra disputando comunque una gara solida sugli sci e battendo diverse rivali per la Sfera di Cristallo come Julia Simon (decima), Elvira Oeberg (11ma) e Ingrid Landmark Tandrevold (17ma con 3 errori in piedi). Alti e bassi tra le altre italiane, in assenza di Dorothea Wierer: molto bene in zona punti Samuela Comola (0+0) e Michela Carrara (2+0), 14ma e 29ma a 53″7 e 1’46″4 dalla vincitrice, si qualifica per l’inseguimento anche Hannah Auchentaller (1+2) 58ma a 2’45″8, mentre restano fuori dalle 60 Beatrice Trabucchi (2+1) 66ma e Rebecca Passler (3+1) 68ma.

Nella classifica generale di Coppa del Mondo prova a scappare via Braisaz-Bouchet con un vantaggio di 76 punti su Tandrevold, 94 su Elvira Oeberg, 95 su Vittozzi, 120 su Preuss, 167 su Knotten e 169 su Simon.

Foto: Lapresse

