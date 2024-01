Biathlon, Coppa del Mondo Oberhof 2024: Benedikt Doll vince la sprint, 18° Didier Bionaz

Si è disputata stamane ad Oberhof, in Germania, la 10 km sprint maschile valida per la Coppa del Mondo 2023-2024 di biathlon inizialmente programmata nella giornata di ieri: sorridono i padroni di casa per il successo del teutonico Benedikt Doll, che mette in riga i norvegesi Sturla Holm Laegreid, Endre Stroemsheim e Johannes Thingnes Boe.

Dei cinque azzurri in gara vanno a punti Didier Bionaz, 18°, Lukas Hofer, 21°, e Tommaso Giacomel, 25°. Si qualifica per l’inseguimento di domani Elia Zeni, 52°, mentre resta fuori dalla pursuit Patrick Braunhofer, 74°.

Si decide sul filo dei decimi il podio odierno, con i primi tre classificati che mancano tutti un bersaglio nel poligono in piedi: a spuntarla è il padrone di casa tedesco Benedikt Doll, il quale chiude in 24’12″2, facendo meglio per appena 1″8 del norvegese Sturla Holm Laegreid, e di 5″4 dell’altro norvegese Endre Stroemsheim.

Resta ai piedi del podio il leader della classifica generale di Coppa del Mondo, il norvegese Johannes Thingnes Boe, staccato di 19″4, ma gravato di due errori, equamente distribuiti tra i due poligoni. Perfetti al tiro lo sloveno Jakov Fak ed il tedesco Johannes Kuehn, appaiati al quinto posto a 29″8.

Settima piazza per il maggiore dei fratelli norvegesi Boe, Tarjei, settimo a 40″3 con due errori in piedi, mentre è ottavo lo svedese Martin Ponsiluoma, gravato di tre bersagli mancati, a 40″4. Nona piazza per l’elvetico Sebastian Stalder, nono a 42″9 con 10/10 al tiro, mentre è decimo lo svedese Sebastian Samuelsson a 44″8 con due errori in piedi.

A punti tre azzurri: 18° Didier Bionaz a 1’15″5 a causa di due errori, uno in ciascuna serie al tiro, 21° Lukas Hofer a 1’23″4 con un errore a terra, e 25° Tommaso Giacomel a 1’28″7 con tre errori complessivi. Disputerà l’inseguimento Elia Zeni, 52° a 2’33″1 con un errore in piedi, mentre non ce la fa Patrick Braunhofer, 74° a 3’16″5 con due errori in piedi.

