Biathlon, Beatrice Trabucchi ottava nell’individuale degli Europei Open. 21° Daniele Cappellari

Si sono aperti con le individuali a Brezno-Osrblie, in Slovacchia, gli Europei Open 2024 di biathlon, validi per l’IBU Cup 2023-2024: in casa Italia nella 15 km femminile ottavo posto per Beatrice Trabucchi, mentre nella 20 km maschile 21ma posizione per Daniele Cappellari.

Nella 20 km individuale maschile cinquina della Norvegia con oro a Vebjoern Soerum (20/20 al tiro) in 51:32.7, argento a Johan-Olav Botn (2 errori) a 1:09.7, bronzo a Martin Uldal (1 errore) a 1:44.9, quarto posto per Martin Nevland (1 bersaglio mancato) a 1:57.9 e quinta posizione per Isak Frey (1 errore al poligono) a 2:13.1.

Il migliore degli italiani è Daniele Cappellari (1 errore al poligono), 21° a 4:57.3, seguono Nicola Romanin (2 errori al tiro), 24° a 5:32.2, David Zingerle (18/20 al tiro), 43° a 7:08.9, Christoph Pircher (6 bersagli mancati), 75° a 9:46.7, Daniele Fauner (6 errori), 80° a 10:36.1, e Nicolò Betemps (12/20 al tiro), 102° a 13:31.8.

Nella 15 km individuale femminile l’oro va alla norvegese Maren Kirkeeide (20/20 al poligono), vittoriosa in 41:26.2, davanti alla moldava Alina Stremous (nessun errore al tiro), che conquista l’argento con un ritardo di 46.5, ed alla slovacca Ema Kapustova (nessun bersaglio mancato), che centra il bronzo con un distacco di 59.1.

Ottima prestazione di Beatrice Trabucchi (1 errore al tiro), ottava a 2:15.2, mentre si classifica 15ma Hannah Auchentaller (2 bersagli mancati) a 3:01.4. Più indietro Martina Trabucchi (4 errori al poligono), 44ma a 5:50.2, Linda Zingerle (16/20 al tiro), 68ma a 8:31.5, e Sara Scattolo (7 errori), 70ma a 8:38.1.

