Biathlon, le percentuali al poligono degli italiani dopo Anterselva. Lisa Vittozzi sfiora il 92%

Il biathlon ha visto andare in scena per la Coppa del Mondo 2023-2024 in Italia, ad Anterselva, la sesta tappa del circuito maggiore. In questa tornata di gare si sono disputate sia al maschile che al femminile short individual e mass start, oltre alle staffette miste (coppie e quartetti).

Sono stati undici gli italiani protagonisti: tra gli uomini erano al via Didier Bionaz, Elia Zeni, Tommaso Giacomel, Patrick Braunhofer e Lukas Hofer, mentre tra le donne vi erano Samuel Comola, Lisa Vittozzi, Dorothea Wierer, Rebecca Passler, Sara Scattolo e Michela Carrara.

Tra gli uomini il migliore dopo la sesta tappa stagionale, tra coloro che hanno sparato un numero significativo di colpi (almeno 120, pensando ad una media di 20 a tappa), resta Patrick Braunhofer, il quale scende dall’89.23% all’88.67% complessivo.

Tra le donne, invece, la migliore si conferma Lisa Vittozzi, che a sua volta scende dal 92.37% al 91.99% totale. Di seguito tutte le statistiche e le percentuali al tiro degli azzurri al termine della sesta tappa della stagione 2023-2024, andata in scena in Italia, ad Anterselva.

PERCENTUALI COPPA DEL MONDO 2023-2024

STATISTICHE AL POLIGONO – DONNE (staffette comprese) Atleta A terra In piedi Totale Vittozzi Lisa 131 141 92,91 133 146 91,10 264 287 91,99 Wierer Dorothea 67 71 94,37 63 71 88,73 130 142 91,55 Trabucchi Beatrice 60 70 85,71 62 70 88,57 122 140 87,14 Comola Samuela 109 121 90,08 100 120 83,33 209 241 86,72 Auchentaller Hannah 42 50 84,00 41 51 80,39 83 101 82,18 Passler Rebecca 88 108 81,48 90 110 81,82 178 218 81,65 Carrara Michela 38 50 76,00 37 56 66,07 75 106 70,75 Scattolo Sara 5 10 50,00 6 10 60,00 11 20 55,00 Totale donne 540 621 86,96 532 634 83,91 1072 1255 85,42 STATISTICHE AL POLIGONO – UOMINI (staffette comprese) Atleta A terra In piedi Totale Braunhofer Patrick 70 75 93,33 63 75 84,00 133 150 88,67 Zeni Elia 100 122 81,97 109 123 88,62 209 245 85,31 Bionaz Didier 135 151 89,40 113 156 72,44 248 307 80,78 Hofer Lukas 121 153 79,08 123 156 78,85 244 309 78,96 Giacomel Tommaso 124 156 79,49 120 156 76,92 244 312 78,21 Totale uomini 550 657 83,71 528 666 79,28 1078 1323 81,48

Foto: LaPresse