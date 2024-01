Basket: Virtus Bologna corsara a Berlino, Alba mai in partita. Eurolega ancora ad alta quota per le V nere

La Virtus Segafredo Bologna mantiene senza troppi patemi il secondo posto nella stagione regolare di Eurolega 2023-2024. La 19a giornata regala un altro successo agli uomini di Luca Banchi, che battono l’Alba Berlino alla Mercedes-Benz Arena per 68-83. Nessun vero dominatore della scena pur con Bryant Dunston, Tornike Shengelia, Iffe Lundberg e Daniel Hackett in doppia cifra, ma tanti protagonisti: di fatto solo Mascolo non va a segno. Johannes Thiemann e Sterling Brown (13 e 12 punti) non bastano all’Alba, che ricava 13 punti e 4 assist da Matteo Spagnolo. Gabriele Procida, al rientro dopo qualche problema fisico, gioca 8’30” e realizza un unico punto dalla lunetta.

I primi minuti sono una lotta tra Spagnolo e le V nere, solo che il 5-5 è di breve durata. Nasce, infatti, un parziale mastodontico di 0-16 in cui Shengelia, Belinelli, Dunston e Hackett fanno quello che vogliono in qualunque situazione, da tre come vicino a canestro come ancora dalla lunetta o cercando l’iniziativa personale nel pitturato. Pajola e Shengelia rincarano la dose: dopo 10′ è 9-26.

Di fronte a un simile strabordare l’Alba fa parecchia fatica a tenere il ritmo; Zizic si presenta in chiave bianconera con i punti del +20. Il divario aumenta in maniera ancora più elevata con il 16-41 di Abass da tre, poi la coppia Wetzell-Thiemann cerca in qualche modo di ridare un minimo di speranza ai berlinesi. Un minimo, però, giacché all’intervallo è 27-48.

Thomas si mette a scuotere i padroni di casa al rientro in campo, ma a tenere le distanze elevate è Dunston con un paio di tiri da tre e una gran schiacciata che lo rendono protagonista del terzo quarto. L’Alba, però, riesce a piazzare un parziale di 9-0 con Sterling e Spagnolo che si caricano sulle spalle i compagni. Sul 49-58 entra in scena Lundberg: segna un gran canestro, poi piazza la tripla ed è 51-63 con 10′ da giocare.

Il messaggio di Lundberg viene chiaramente recepito da Abass, che da tre non si fa pregare per il 51-66. Zizic, Lundberg e Polonara seguono, e con 19 punti tra le due squadre non c’è più alcun dubbio su chi la porterà a casa. L’ultimo sussulto è della coppia Koumadje-Brown, ma dal timeout Bologna esce perfettamente con Lundberg, che segna dal suo stesso rimbalzo dopo la tripla sbagliata, e Hackett, che dall’arco richiude definitivamente la scatola per non aprirla più. Finisce 68-83.

ALBA BERLINO-VIRTUS SEGAFREDO BOLOGNA 68-83

BERLINO – Brown 12, Procida 1, Spagnolo 13, Wetzell 7, Delow 3, Mattisseck 5, Schneider, Thomas 8, Koumadje 6, Rapieque ne, Thiemann 13, Bean. All. Gonzalez

BOLOGNA – Cordinier 3, Lundberg 11, Belinelli 9, Pajola 6, Mascolo, Lomazs 2, Shengelia 12, Hackett 10, Polonara 2, Zizic 7, Dunston 12, Abass 9. All. Banchi

Credit: Ciamillo

Leggi tutte le notizie di Basket su OA Sport...