Basket: Tortona perde in Turchia con il Galatasaray ed è eliminata dalla Champions League

Finisce l’avventura nella Basketball Champions League della Bertram Tortona. La squadra piemontese è stata sconfitta anche in gara-2 dal Galatasaray, che così chiude la serie sul 2-0 e si qualifica per gli ottavi di finale. Ad Istanbul finisce per 95-89 per i padroni di casa, che hanno preso il largo fin dal primo quarto e resistendo poi alla rimonta disperata dei piemontesi nell’ultima frazione. I rimpianti per Tortona sono tutti per gara-1, persa in una maniera incredibile in casa con il gioco da tre punti allo scadere di McCormack.

Ancora una volta il grande protagonista per il Galatasaray è stato protagonista Klemen Prepelic, che ha concluso con una doppia doppia da 23 punti e 12 assist. Importanti anche i 15 punti di Sadik Emir Kabaca e i 14 di Dee Bost. A Tortona non sono bastati i 21 punti di Colbey Ross e i 13 di Arturs Strautins.

Partenza sprint dei turchi, che alla prima sirena sono avanti di dodici punti (26-14). Il Galatasaray mantiene costantemente il controllo della partita, con Tortona che sembra sul punto di crollare, ma resta sotto all’intervallo di dodici punti.

Alla fine del terzo quarto i padroni di casa sono avanti di sedici punti, ma la Bertram cerca comunque un ultimo sforzo. Ross e compagni le provano tutte, ma arrivano al massimo sul -8. I padroni di casa reagiscono ancora e ritornano sulla doppia cifra di vantaggio. Nuovo sussulto di Tortona, ma alla fine è 95-89.

GALATASARAY – BERTRAM TORTONA 95-89 (26-14, 20-20, 26-22, 23-33)

Galatasaray: Bost 14, Kabaca 15, Prepelic 23, Walden 12, Yeboah 7, Geyik, Halilovic 5, Koksal, McCormack 6, Radebaugh 13, Tuncer, Vatan

Tortona: Candi 3, Errica, Severini 8, Strautins 13, Weems 6, Baldasso 9, Noua, Obasohan 12, Radosevic 9, Ross 21, Thomas 3, Zerini 5

