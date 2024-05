Basket: Tortona firma un’impresa, colpo esterno di Venezia. Virtus Bologna e Reggio Emilia costrette a gara-5

Lunedì e martedì sera ci saranno entrambe le gare-5 della parte alta del tabellone per quel che riguarda i quarti dei playoff di Serie A. Da una parte c’è il secondo colpo di mano della Bertram Tortona contro la Virtus Bologna, dall’altra il colpo esterno di Venezia che nega la gioia in gara-4 a Reggio Emilia.

BERTRAM DERTHONA TORTONA-VIRTUS SEGAFREDO BOLOGNA 82-75

Primo quarto che vede Tortona partire subito forte, con Weems e Strautins che firmano l’8-2. Prova a reagire la Virtus e ci riesce con tanto Abass (11-12). Altro parziale casalingo di Obasohan e Dowe (18-12), finisce che dopo 10′ è 21-18. Nel secondo periodo ci pensano Radosevic, Candi (2/4 in lunetta) e Dowe a mandare Tortona sul +6, che poi diventa +8 e +9 con Baldasso che segna la tripla del 37-28). Bologna tiene con Dobric e Abass, a metà gara è 43-37.

Le V nere riescono a tentare di mantenere un certo tipo di equilibrio. La coppia Kamagate-Obasohan fa sì soffrire gli ospiti (52-45), ma arriva una fiammata di Mickey e Hackett ed è 52-50. Abass sigla anche il -1 dall’arco, ma la foga della Bertram arriva subito dopo. Zerini vola a rimbalzo e a stoppare, Candi, Baldasso e i liberi mandano i padroni di casa sul 67-55 con 10′ da giocare. Tortona vola via, Ross e Kamagate siglano il +16, ma Bologna non è squadra da mollare. Zizic e Belinelli nel giro di cinque minuti riducono il distacco a 4 punti (-3’38”), e se Baldasso segna da tre, Pajola e Belinelli rimettono in corsa la Segafredo a 65″ dalla fine. Gli uomini di De Raffaele, però, riecono a stringere i denti e poi gioire grazie alla lucidità di Weems: si va a gara-5.

TOP SCORER

TORTONA – Candi 15, Baldasso e Radosevic 12

BOLOGNA – Abass 21, Cordinier 12, Belinelli 11

UNAHOTELS REGGIO EMILIA-UMANA REYER VENEZIA 92-95

La Reyer delle triple e di una delle migliori performance, forse la migliore, dell’anno forza gara-5 negando la gioia (almeno nell’immediato) a Reggio Emilia. Che Venezia sia davvero in gran serata lo si capisce da subito, anche se l’Unahotels inizialmente, con il trio Vitali-Weber-Uglietti, riesce anche a trovare il vantaggio (14-13). Tutto inutile: Wiltjer, Tucker, Spissu e Simms infilano lo 0-15 che fa da base fondante del 21-31 dopo 10′. L’attacco veneziano cala un po’ d’intensità nel secondo periodo e questo permette a una Reggio che ha in Faye un grande protagonista: segna, schiaccia, fa quel che vuole vicino a canestro, arriva a quota 15, in poche parole è 46-51 all’intervallo.

Si riparte con Vitali che segna da tre, con risposta di Tucker. Ed è proprio lui che, tra varie vicende (tra le quali un antisportivo), va a mettersi in proprio per il 56-63, che poi diventa 60-68 dopo 26′. In qualche modo, però, i padroni di casa reggono ancora l’urto grazie a Black, Grant e Faye: a 10′ dalla fine è 69-74. La nuova serie di triple veneziana respinge ancora l’assalto casalingo, anche se pure nel resto delle azioni la Reyer non è da meno. Wiltjer segna da tre per il 79-90, ma Simms su quella palla vagante si fa male a un ginocchio e deve uscire. Reggio, però, non molla praticamente mai nonostante il -12 a meno di 2′ dal termine. Riesce ad arrivare vicinissima, anche fino al -3, ma a un secondo e mezzo dalla fine: si chiude sul 92-95 e ci sarà anche qui gara-5.

TOP SCORER

REGGIO EMILIA – Faye 20, Galloway e Vitali 15

VENEZIA – Tucker 24, Wiltjer 17, Simms 14