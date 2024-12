Basket, Tortona resta imbattuta in Champions League. La quinta vittoria arriva in Germania

Continua il fantastico cammino in Champions League della Bertram Tortona. La formazione di coach De Raffaele resta ancora imbattuta, conquistando la quinta vittoria consecutiva nel suo percorso europeo. Questa volta Tortona vince in casa dei tedeschi del Niners Chemnitz per 77-61 e continua a comandare la classifica prima dell’ultima giornata dove potrebbe esserci uno scontro diretto con gli spagnoli del Manresa.

Ottima prestazione da parte di Christian Vital, che è il miglior marcatore con 16 punti. Importantissime anche le prestazioni di Tommy Kuhse e Justin Gorham, entrambi a quota 13 punti. In doppia cifra anche Kyle Weems (12) ed Ismael Kamagate (10). Ai tedeschi non sono bastati i 19 punti di Olivier Nkamhoua.

Bella partenza di Tortona (7-2), ma i padroni di casa tornano sotto sul -2. La Bertram ricostruisce un nuovo allungo sul finale di primo quarto, chiudendo avanti 19-12. La formazione piemontese arriva anche sulla doppia cifra di vantaggio nel secondo quarto ed è in controllo all’intervallo sul +12 (38-26).

Il Chemnitz riesce a portarsi sul -7 al rientro dalla pausa lunga, ma Tortona ritorna nuovamente avanti comodamente. La Bertram costruisce l’allungo decisivo nel finale di quarto ed arriva a toccare anche il +20 (58-38). Gli ultimi dieci minuti sono di pura amministrazione con Tortona che vince 77-61.

IL TABELLINO DELLA PARTITA

NINERS CHEMNITZ – BERTRAM DERTHONA TORTONA 61-77 (12-19, 14-19, 15-20, 20-19)

Chemnitz: Gregori, Uguak 13, Garrett 5, Richter 2, Christmas 2, Lansdowne 6, Bailey 12, Nkamhoua 19, Koppke, Edigin 2, Tischler

Tortona: Zerini, Vital 16, Kuhse 13, Gorham 13, Candi 2, Denegri, Strautins 2, Baldasso, Kamagate 10, Biligha 9, Weems 12, Severini