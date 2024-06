Basket: Champions League 2024-2025, effettuato il sorteggio. Tortona e Reggio Emilia ai gironi, Sassari nelle qualificazioni

Si è tenuto pochi minuti fa il sorteggio della Basketball Champions League 2024-2025 per quanto riguarda i gironi di stagione regolare e le qualificazioni. Presenti tre formazioni italiane: Bertram Tortona e Reggio Emilia partiranno dalla fase a gironi, mentre per il Banco di Sardegna Sassari ci saranno le qualificazioni. Di seguito i responsi dell’urna:

FASE A GIRONI

Gruppo A: Hapoel Netanel Holon (ISR), Igokea M.Tel (BIH), Nanterre 92 (FRA), Wurzburg Baskets (GER)

Gruppo B: Unicaja Malaga (ESP), Filou Ostenda (BEL), King Szczecin* (POL), Vincitore QRT 3

Gruppo C: La Laguna Tenerife (ESP), Pinar Karsiyaka (TUR), Saint-Quentin (FRA), Kolossos Rodi H Hotels (GRE)

Gruppo D: Galatasaray (TUR), Promitheas Patrasso (GRE), Rasta Vechta (GER), Vincitore QRT 2

Gruppo E: AEK Betsson Atene (GRE), VEF Riga (LAT), Maccabi Ironi Ramat-Gan (ISR), Vincitore QRT 4

Gruppo F: Rytas Vilnius (LTU), Falco Szombathely (HUN), Reggio Emilia (ITA), WKS Slask Wroclaw (POL)

Gruppo G: BAXI Manresa (ESP), Bertram Derthona Tortona (ITA), Niners Chemnitz (GER), Vincitore QRT 1

Gruppo H: UCAM Murcia (ESP), Peristeri (GRE), Manisa BBSK (TUR), FMC Soccerbet Belgrado (SRB)

*Szczecin in italiano si traduce come Stettino

TABELLONE QUALIFICAZIONI

QRT 1

Rilski Sportist (BUL)-BC Nokia (FIN) -> Il vincitore giocherà contro SL Benfica (POR)

Sabah BC (AZE)-Norkkoping Dolphins (SWE) -> Il vincitore giocherà contro Fribourg Olympic (SUI)

QRT 2

Trepca (KOS)-Keravnos BC (CYP) -> Il vincitore giocherà contro ERA Nymburk (CZE)

BC Kutaisi 2010 (GEO)-Patrioti Lewice (POL) -> Il vincitore giocherà contro Kalev Cramo (EST)

QRT 3

Caledonia Gladiators (GBR)-CSM CSU Oradea (ROU) -> Il vincitore giocherà contro PAOK Mateco Salonicco (GRE)

Aliaga Petkimspor (TUR)-Heroes Den Bosch (NED) -> Il vincitore giocherà contro Cholet Basket (FRA)

QRT 4

Morabanc Andorra (ESP)-Windrose Giants Anversa (BEL) -> Il vincitore giocherà contro Telekom Baskets Bonn (GER)

Spartak Office Shoes (SRB)-Juventus Utena (LTU) -> Il vincitore giocherà contro Dinamo Sassari (ITA)

Nel tabellone di qualificazione, le prime partite saranno da configurare come quarti di finale. I vincitori giocheranno contro le semifinaliste automatiche: da qui si sveleranno le quattro finali, che determineranno altrettante squadre che entreranno nella regular season.

Dopo la regular season, la stagione proseguirà con i play-in che permetteranno di partecipare alla seconda fase, in sostanza le Top 16 (un nome, questo, usato fino a meno di 10 anni fa dall’Eurolega per indicare il proprio secondo step). Gli accoppiamenti saranno A2-B3, B2-A3, C2-D3, D2-C3, E2-F3, F2-E3, G2-H3, H2-G3. In sostanza, si affronteranno le seconde e terze di gruppi adiacenti. Verranno poi composti i nuovi gruppi secondo questo forma:

Gruppo I: A1, E1, C2/D3, G2/H3

Gruppo J: B1, F1, D2/C3, H2/G3

Gruppo K: C1, G1, B2/A3, E2/F3

Gruppo L: D1, H1, A2/B3, F2/E3

La stagione regolare comincerà il 1° ottobre, mentre per quanto riguarda le qualificazioni tutto sarà svolto nel giro di una sola settimana, e precisamente dal 15 al 22 settembre. Chiaramente, tutti i calendari dettagliati verranno rivelati in un secondo momento rispetto all’attuale situazione.