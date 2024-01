Basket: sfide esterne per Milano, Virtus Bologna e Brescia nella 19^ giornata di Serie A. La Reyer Venezia ospita il Napoli

Proseguirà in questo fine settimana la Serie A 2023/2024 di basket maschile. Tra sabato e domenica si giocheranno tutte le otto sfide valide per la 15ma giornata e lo spettacolo sicuramente non mancherà. Andiamo a scoprire di più su queste partite.

Si comincerà domani alle ore 20:30 con Treviso-Varese, una sfida che si preannuncia molto equilibrata. Entrambe le squadre coinvolte in questo match si trovano attualmente nei bassifondi della classifica (12° posto con 10 punti per la squadra di Tom Bialaszewski e 15° con 8 per Treviso) e andranno dunque a caccia di un successo per risalire la china.

Passando poi alla domenica, alle 16:00 inizierà il match tra Tortona e Scafati. Qui da una parte la squadra piemontese, attualmente 11ma in Serie A con un record di 5-9 e reduce dalla sconfitta in volata contro il Galatasaray nell’andata dei playoff di Champions League, cercherà di tornare al successo in campionato dopo ben cinque ko di fila; dall’altra parte, invece, Scafati, che in questo momento si trova intorno alla zona playoff con 14 punti, proverà a conquistare la quarta affermazione di fila. Alle 16:30 prenderà poi il via Pesaro-Sassari, un altro match che si preannuncia davvero equilibrato. Da segnalare assolutamente che entrambe queste due squadre hanno attualmente 10 punti in classifica e si trovano nella zona calda della classifica. Vincere domenica sarebbe dunque importante per tutte e due le compagini per fare un salto in avanti.

Alle 17:00 scenderà in campo l’Olimpia Milano, che affronterà Trento in trasferta per cercare di dare una svolta al suo campionato, finora molto deludente (tant’è che la compagine lombarda è attualmente sesta con 16 punti). Trovare il successo non sarà però affatto semplice per i ragazzi di Ettore Messna, perché dall’altra parte ci sarà una squadra di spessore (che in questo momento si trova al quarto posto con 18 punti) con tutte le carte in regola per compiere il colpaccio. Alle 17:30 toccherà poi Brescia, che da capolista (insieme alla Reyer Venezia) sfiderà fuori casa l’ultima squadra in classifica, ovvero Brindisi. Sulla carta il match sembra già deciso, ma mai dire mai.

Alle 18:15 inizierà la sfida Pistoia-Cremona. Questa sarà una partita molto interessante, tra due squadre che si trovano attualmente intorno alla zona playoff con 14 punti ciascuna. Chi vincerà allungherà dunque sull’altra. Alle 19:00 sarà poi il momento della Virtus Bologna, che affronterà in trasferta Reggio Emilia. Qui i ragazzi di Luca Banchi, momentaneamente terzi in campionato con 20 punti e secondi in Eurolega con 26, partono ovviamente favoriti, ma non dovranno assolutamente sottovalutare gli avversari, che proveranno in tutti i modi a creare qualche grattacapo. Infine, alle 20:00 scenderà in campo la capolista Venezia, per sfidare in casa Napoli nell’ultimo incontro della 15ma giornata. Sulla carta la compagine veneta sembra avere qualcosa in più per questa sfida, ma occhio alla squadra partenopea, che, come testimonia anche la posizione classifica (quinto posto con 16 punti), ha tutte le qualità per poter fare male.

Credit: Ciamillo

Leggi tutte le notizie di Basket su OA Sport...