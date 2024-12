Basket, Sassari ancora ko in Fiba Europe Cup contro Le Portel

Seconda sconfitta in Fiba Europe Cup per il Banco di Sardegna Sassari. La squadra di Nenad Markovic si arrende alla ESSM Le Portel per 83-76 in una sfida punto a punto, in cui le due squadre si sono date battaglia; per i sardi, con Soklowski in panchina per onor di firma, sono mancati gli stranieri: il migliore è Fobbs con 12 punti ma con 5/13 dal campo.

Primo quarto in cui gli attacchi fanno un po’ fatica; dopo un inizio a stento Sassari firma un break di 2-8 chiuso con la tripla di Veronesi (6-8 al 4′). Si va a strappi, ma poi nel finale Halilovic e la schiacciata di Renfro a 3” dal termine permettono alla Dinamo di chiudere in vantaggio il primo quarto sul 14-16.

Nei secondi 10 minuti gli attacchi iniziano a prendere il sopravvento. Due triple di Fevrier permettono a Le Portel di rimettere il muso avanti, ma si combatte canestro dopo canestro. Zoriks prova a dare uno sprint a metà del parziale con cinque punti consecutivi (29-25 al 15′), ma Sassari sembra avere sempre la forza per rimettersi in equilibrio. Almeno fino alle due triple di Konate nell’ultimo minuti che sparigliano le carte sul 43-40.

Dinamo che rimane sempre lì, in scia; nel terzo quarto si torna a segnare poco, tanto che il floater di Bibbins al 24′ significa il pari a quota 47. Le due triple di Cappelletti e Bibbins ridanno ai sardi il +4 sul 49-53, che rimangono avanti sino a un minuto dalla fine del quarto, ma poi la tripla di Nunge a 30” fa passare di nuovo i francesi sul 61-60 del 30′.

In avvio di ultimo parziale quattro punti in fila di Diawara danno una bella spinta in avanti ai transalpini, poi si aggiunge anche la penetrazione di Zoriks che concede loro il massimo vantaggio sul 67-60. Sassari fa fatica in attacco e non trova più il canestro: Zoriks, Konate e Diawara firmano il +10 al 36′ (74-64). Sono Veronesi e Cappelletti a provare la rimonta, che si ferma al -4 a 42” al termine, prima della schiacciata di Fevrier che chiude i conti.