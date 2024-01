Basket, Sassari cade con lo Cholet e la serie va a gara-3

Si è appena conclusa al Palaserradimigni di Sassari la sfida tra il Banco di Sardegna Sassari e lo Cholet Basket, match valido come sfida di ritorno dei play-in della Champions League di basket. Dopo il netto successo per 72-93 in Francia, per i sardi il match point per qualificarsi per la prossima fase del torneo, mentre per gli ospiti l’obbligo di vincere per portare la serie a gara 3.

Partenza in grande equilibrio, con i primi minuti che sono un botta e risposta tra le due squadre al tiro. Così i primi cinque minuti del match si chiudono con Sassari avanti 11-8, ma francesi sin qui pericolosi anche se con percentuali non altissime. Qui, però, i padroni di casa si bloccano, mentre alzano il livello i ragazzi di Cholet e mettono a segno un parziale di 8-0 per il +5. Prova a reagire Sassari nel finale di quarto e si va allo stop sul 20-23.

Continua a essere obbligata a inseguire Sassari, anche nel secondo quarto, anche se nei primi minuti gli ospiti non scappano via e non superano mai i 5 punti di vantaggio accumulati anche nel primo quarto. Al 4’ addirittura i padroni di casa impattano il risultato, ma una tripla rilancia lo Cholet. Si lotta punto a punto fino a 3’20” dall’intervallo, quando una tripla riporta sul +5 gli ospiti, ma questa volta i sardi non rispondono e un’altra tripla, questa volta di Gerald Ayayi, vale il massimo vantaggio per gli ospiti, che resistono nel finale di tempo, allungano ancora e vanno al riposo sul 37-46, avendo anche toccato la doppia cifra di vantaggio.

Non cambia la musica nel terzo quarto, con Sassari che ora deve rincorrere, mentre i francesi gestiscono il vantaggio accumulato nel primo tempo. Il terzo quarto non vede grandi scossoni con il punteggio che si mantiene costantemente tra il +6 e il +10 degli ospiti e solo nel finale Sassari riesce a recuperare un punto e si va all’ultimo stop sul 61-66. Tutto si decide nell’ultimo quarto e cambiano ritmo le due formazioni, in particolare Sassari che trova canestri importanti e con un parziale di 5-0 impatta subito il match. Ora è tutto da rifare per i francesi, mentre i sardi ci credono e dopo che lo Cholet trova un nuovo break per allungare sono Kruslin e Charalampopoulos a ricucire. Si lotta punto a punto, ma sono i francesi a trovare il +3 a un minuto dalla sirena. Lo Cholet allunga ancora e Sassari deve alzare bandiera bianca, nonostante la tripla di Charalampopoulos a 9″ dalla fine, cedendo 91-95 e portando, così, la serie a gara-3.

Foto: fiba.basketball

Leggi tutte le notizie di Basket su OA Sport...