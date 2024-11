Basket, Librizzi fa impazzire Varese contro Bologna nella 7a di Serie A. Sassari batte Pistoia

Va in archivio la settima giornata di serie A con le ultime due partite. Una domenica indimenticabile per Matteo Librizzi, che firma la miglior prestazione della carriera nel successo della sua Varese contro la Virtus Bologna. Finisce 104-95 per la Openjobmetis, che infligge la prima sconfitta in campionato alla formazione di Luca Banchi.

Una partita incredibile di Varese, che ha saputo anche reagire al momento dell’allungo bolognese nell’ultimo quarto. La Virtus sembrava aver girato l’inerzia della partita con Marco Belinelli (23 punti) e Tornike Shengelia (19), ma proprio Librizzi, Alviti e Akobundu-Ehiougu hanno fatto impazzire il pubblico di Masnago. L’ultima firma è proprio di un fenomenale Librizzi, che mette a referto 28 punti (5/7 dall’arco) e soprattutto un clamoroso 40 di valutazione.

Nell’altra partita della serata il Banco di Sardegna Sassari trova una preziosissima vittoria in volata contro l’Estra Pistoia. Finisce 77-75 con un arrivo in volata che premia i sardi, al loro secondo successo in Serie A. Sono decisivi i liberi di Bibbins a cinque secondi dalla fine, con Silins che poi non riesce a trovare la tripla del sorpasso sulla sirena.

Per Sassari è sicuramente decisivo il parziale di 32-18 nel terzo quarto, dove si è scatenato Eimantas Bendzius, che ha chiuso il suo match con 28 punti e 33 di valutazione. Pistoia aveva comunque rimontato nel finale, trascinata dai 24 punti di Maverick Lewis Rowan, prima del finale che ha premiato la Dinamo.

I TABELLINI DELLE PARTITE

OPENJOBMETIS VARESE – VIRTUS SEGAFREDO BOLOGNA 104-95 (24-22, 27-22, 25-30, 28-21)

Varese: Akobundu-Ehiougu 11, Harris 8, Alviti 13, Gray, Librizzi 28, Virginio, Carità, N’Guessan 5, Fall 2, Brown 3, Hands 16, Johnson 18

Bologna: Belinelli 23, Pajola 3, Clyburn 15, Shengelia 19, Hackett 9, Grazulis 4, Morgan 4, Polonara 1, Diouf, Zizic 11, Akele, Tucker 6

BANCO DI SARDEGNA SASSARI – ESTRA PISTOIA 77-75 (15-21, 14-16, 32-18, 16-20)

Sassari: Cappelletti 6, Bibbins 13, Piredda, Trucchetti, Halilovic, Fobbs 16, Tambone 3, Veronesi 3, Bendzius 28, Vincini, Sokolowski 6, Renfro 2

Pistoia: Benetti 2, Christon 18, Della Rosa, Anumba 1, Rowan 24, Forrest 8, Boglio, Cemmi, Saccaggi, Silins 13, Brajkovic 2