Basket: mezzogiorno dominante per Sassari in Serie A, Pistoia travolta

Mezzogiorno (non molto) di fuoco al PalaSerradimigni per Banco di Sardegna Sassari ed Estra Pistoia. La squadra allenata da Piero Bucchi domina per 107-69 senz’appello contro quella guidata in panchina da Nicola Brienza. Prova di squadra d’alta scuola per i sardi, con quattro uomini in doppia cifra, mentre i toscani rimangono con Ryan Hawkins a 16 e il 40% da due per larga parte del match.

Che le cose siano destinate ad andare in un modo quantomeno particolare è testimoniato dal fatto che Sassari parta fortissimo: 4-0 tutto di Gombauld, poi 14-3 a firma Kruslin e Jefferson. Pistoia in attacco quasi non sa che pesci pigliare, in difesa è continuamente bucata da ogni genere d’iniziativa del Banco e così dal 19-9 si passa al 32-12 sigillato dall’inchiodata di Diop.

Il secondo periodo è un prosieguo del primo, risultando un altro monologo della Dinamo. Gentile, Cappelletti, McKinnie e Tyree firmano il 45-14. Sassari va molto vicina alle 40 lunghezze di vantaggio, ma arrivano i primi segnali di vita dell’Estra. Moore e Hawkins sono coloro che reagiscono fino al 58-27, ma all’intervallo è 62-28.

Che non ci sia più partita è fin troppo evidente, ma le dimensioni del divario diventano mastodontiche. Tyree porta Sassari sul +40, Gombauld fa sfiorare il +50 ai suoi (82-35). Il terzo quarto termina sull’89-42. A questo punto gli ultimi 10′ poco hanno da dire se non che Pistoia cerca di contenere un minimo il divario, mentre McKinnie da una parte (21) e Payton dall’altra (16) sistemano i propri tabellini. Finisce 107-69.

Credit: Ciamillo

Leggi tutte le notizie di Basket su OA Sport...