Basket, Treviso batte a domicilio Tortona in Serie A. Alibegovic e Galloway trascinano Trapani contro Pistoia

Due sono gli anticipi disputati questa sera per la decima giornata della Serie A di basket 2024 ovvero Tortona-Treviso e Pistoia-Trapani con le restanti partite previste domani domenica 8 dicembre dove spicca il ‘classico’ tra Olimpia Milano e Virtus Bologna: andiamo a riepilogare brevemente come sono andati gli incontri odierni.

BERTRAM DERTHONA TORTONA-NUTRIBULLET TREVISO 90-95

La Nutribullet Treviso fa saltare il fattore campo in trasferta battendo la Bertram Tortona per 90-95. Avvio favorevole ai padroni di casa (7-2), con Olisevicius e Bowman che guidano la reazione ospite fino al -4 (13-9). Kamagate riporta la Bertram a +6 (21-15), con Kuhse e Vital che danno il primo vantaggio in doppia cifra ai piemontesi (29-18). Mezzanotte appoggia per il -7 (29-22), prima che Kyle Weems spari la tripla del 32-22 dopo 10’. Nel secondo quarto la Nutribullet aumenta i giri del proprio motore e piazza un break di 9-0 per tornare a contatto (32-31), con Kamagate e Denegri che scuotono la Bertram (37-35). Bruno Mascolo segna per il -1 (41-40), con i liberi di Olisevicius che valgono il sorpasso ospite (43-44). Kuhse da tre pareggia i conti prima di rientrare negli spogliatoi per l’intervallo lungo (46-46). Nella ripresa la partita prosegue ancora sul filo dell’equilibrio, con le due squadre che lottano punto a punto (51-52). Ci pensa Tommaso Baldasso a dare una scossa alla Bertram con due bombe in fila (68-63), con Vital che emula il compagno (72-65) prima che Olisevicius segni alla stessa maniera per il 72-68 con cui va in archivio anche la terza frazione. Nel parziale conclusivo Tortona prova diverse volte la fuga decisiva (75-70), venendo sempre ripresa da una Nutribullet combattiva che non vuole mollare: Olisevicius e Macura mettono la freccia (76-78), con Kamagate che in alleyoop riporta la Bertram avanti (86-84) prima che Bowman si renda protagonista di due canestri in fila per il contro-sorpasso (86-89). I piemontesi hanno l’ultimo sussulto con Vital (88-90), con i liberi di Mascolo e Bowman che fissano il punteggio finale sul 90-95 con cui Treviso piega la resistenza di Tortona.

TOP SCORER

Tortona: Vital 22, Strautins 18, Kamagate 17

Treviso: Olisevicius 25, Bowman 21, Mascolo 16

ESTRA PISTOIA-TRAPANI SHARKS 88-94

I Trapani Sharks prevalgono sull’Estra Pistoia vincendo per 88-94 non senza qualche sofferenza dopo aver condotto per 35’. L’Estra impone il suo ritmo fin dalle prime battute (8-4), con Chris Horton che pareggia i conti per Trapani (10-10). Rowan scuote Pistoia per il doppio possesso di vantaggio (16-10), Gabe e Notae operano il sorpasso siciliano (16-17), con quattro punti in fila di Paschall che valgono il 22-21 con cui si chiuse la prima frazione. Nel secondo quarto gli Sharks prendono le misure andando sul +6 grazie a Robinson e Alibegovic (26-32), con Pistoia che accusa il colpo e scivola a -15 sotto i colpi di Trapani al riposo di metà partita sul punteggio di 35-50. Nella ripresa la squadra di coach Repesa continua a martellare il ferro, con Amar Alibegovic che inchioda in schiacciata per il +20 (37-57). Pistoia si affida alle fiammate dall’arco di Forrest per provare a risalire la china (42-60), con Riccardo Rossato altrettanto perfetto dalla lunga distanza per il +15 (54-69). Paschall da tre e Semaj Christon dalla lunetta tengono a galla l’Estra dopo 30’ di gioco (60-69). Nel quarto conclusivo Pistoia accorcia le distanze con due triple di Rowan e Silins (66-69), con Justin Robinson che fa tirare il fiato a Trapani da tre (71-75). Forrest tiene Pistoia a contatto (75-76), con Galloway che ristabilisce il +5 (77-82). L’ex Reggio Emilia si prende la scena dei minuti finali (81-87), ma i toscani danno il tutto per tutto e si riportano a -3 (88-91) con Rowan. Ci pensa ancora Galloway a sparare la bomba del 88-94 con cui Trapani piega la resistenza di Pistoia e rimane nelle zone nobili della classifica.

TOP SCORER

Pistoia: Rowan 19, Silins 17, Paschall 15

Trapani: Galloway 21, Robinson 18, Alibegovic 16