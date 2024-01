Basket, l’Olimpia scappa nel quarto quarto e con Hall batte il Bayern

Si è appena conclusa al Forum d’Assago la sfida valevole per la diciannovesima giornata di Eurolega e sul parquet meneghino sono scese in campo l’EA7 Emporio Armani Milano e l’FC Bayern Monaco. Uno scontro diretto tra due squadre alla disperata caccia di punti per la rimonta playoff. Ecco come è andata.

I primi punti sono in contropiede per Milano con Flaccadori, dopo un’ottima palla rubata da Napier. Difende bene l’Olimpia nei primi due minuti del match, anche se non arriva il primo break del match. Il break arriva con il canestro di Napier che vale l’8-2 per Milano dopo quasi 4 minuti di gioco. Ricuce, però, il divario il Bayern con un paio di canestri difficili, poi schiacciatone di Poythress per il nuovo +4 Milano. Scatenato il numero 2 biancorosso, a quota 8 punti, poi al primo pallone toccato da Pippo Ricci e prima tripla del match e nuovo +7 per i padroni di casa. Bel canestro di Flaccdori, poi nel finale due liberi per il Bayern e si va al primo stop sul 19-12.

Ancora molto buona la difesa di Milano a inizio terzo quarto, anche se dopo 12 minuti Lucic trova la prima tripla dei tedeschi per il -4. Tripla anche per Obst e match di nuovo quasi in perfetta parità, con la difesa biancorossa che sbaglia qualcosa di troppo ora. Un paio di canestri fortunosi di Hall e Hines rilancia l’Olimpia, mentre riprende a girare la squadra senza palla e torna a faticare al tiro il Bayern. E al 6’ tripla di Bortolani per il +10 per Milano. Si fatica ad andare a canestro in questo momento, con il solo Ibaka dalla lunetta a smuovere il punteggio dopo oltre 2 minuti di gioco, mentre continua il momento difficile di Davon Hall, che perde malamente un pallone e -7 per i tedeschi e si va al riposo con Milano avanti 34-27.

La ripresa inizia con tre palle perse dai due lati del parquet e arrivano dopo un minuto i 10 punti di Poythress. Grandi stoppate in difesa per Milano, anche se in attacco arrivano un paio di tiri sbagliati che non permettono l’allungo, ma la tripla di Voigtmann vale il nuovo +10. Due brutte palle perse di Napier, però, tengono vivi i tedeschi che tornano a -6. Ma quando serve si sblocca al tiro Melli con una tripla importantissima. Fatica troppo, però, in attacco Milano e punto dopo punto rientra in partita il Bayern fino al -5, ma poi Hall trova la tripla che fa respirare i padroni di casa a 3’ dall’ultimo stop. Ma risponde subito Edwards e i liberi di Booker valgono il -4, con Milano che ha segnato solo 11 punti in 8 minuti. Ancora dalla lunetta gli ospiti e -2 a 1’30” dalla fine e match tutto da rifare per l’Olimpia. Riallunga Hines dalla lunetta, ma non segna dal campo la squadra di Messina e dalla lunetta è Francisco a impattare il risultato. Sulla sirena tripla di Devon Hall che manda Milano avanti 50-47, ma tutto ancora da decidere.

La ripresa inizia con un Edwards che domina nella ripresa e tripla del pareggio, ma risponde l’altro protagonista del secondo tempo, cioè Hall che trova canestro e fallo. Ancora Hall e miniallungo Milano sul +5. E poi è Pippo Ricci alla sua seconda tripla e Milano prova a scappare via. E quando Booker fa fallo in attacco e Bortolani trova la tripla per il +11 il Forum esplode. Stoppata decisiva di Ricci e Bayern che si sblocca solo dopo 4 minuti di gioco. Poi ancora un canestro di Hall e poi la tripla di Shabazz Napier che si sblocca e Milano che va sul +14, con Milano che in sei minuti del quarto quarto ha segnato i 16 punti segnati in tutto il terzo periodo. E quando il Bayern regala palla sulla rimessa dal fondo e Bortolani lo condanna con la tripla del +17. E con il tecnico a Bolnaro cala il sipario sul match. Milano che ora deve ragionare anche sul -7 subito all’andata e la differenza punti, e lo fa benissimo e, alla fine, vince 76-62. Top scorer e decisivo Devon Hall con 19 punti, mentre per Milano ci sono anche i 12 di Giordano Bortolani e i 10 di Alex Poythress, mentre per il Bayern spiccano i 16 di Serge Ibaka e i 10 di Carmen Edwards.

Credits: Ciamillo

