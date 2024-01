Basket, l’Olimpia Milano sfida il Panathinaikos Atene in Eurolega. Serve una vittoria per risalire in classifica

L’Olimpia Milano inaugura la settimana del doppio turno in Eurolega con la sfida al Panathinaikos Atene – palla a due domani alle 20:15 ora italiana – prima di spostarsi poi sul Bosforo per affrontare l’Efes Istanbul venerdì sera.

I meneghini cercano di dare continuità al successo seppur sofferto della settimana scorsa contro il Barcellona, per mantenere il contatto con la zona importante della classifica – attualmente l’EA7 Emporio Armani si trova al dodicesimo posto con 10-13 di record. Coach Ettore Messina ha recuperato Shavon Shields ma per il match alle porte potrà contare anche sul rientro di un’altra pedina fondamentale ovvero Nikola Mirotic: l’ex Barcellona ha ritrovato il campo domenica sera contro Sassari in Campionato, e sarà quindi disponibile anche per la doppia trasferta continentale. Da valutare invece le condizioni di capitan Melli e di Johannes Voigtmann, tenuti precauzionalmente a riposo nell’impegno casalingo contro la Dinamo. I palloni importanti passeranno dalle mani di Shabazz Napier (11.2 punti e 4.3 assist per il folletto statunitense), con Mirotic e Shields che vorranno aggiornare i bottini personali (17.6 punti di media per l’ala montenegrina di passaporto spagnolo e 16.8 per l’ex Trento).

Il Panathinaikos Atene vuole rialzare prontamente la testa dopo il ko di pochi giorni fa contro il Maccabi Tel Aviv sul campo neutro di Belgrado (Serbia) che ha interrotto un filotto di risultati positivi. Gli uomini di Ergin Ataman occupano la quarta piazza in graduatoria con 14-9 di score, ad una sola vittoria da Virtus Bologna e Barcellona appaiate al secondo posto – con lo scontro diretto in programma proprio domani sera al Palau Blaugrana. I pericoli maggiori provengono dall’ex della partita Konstantinos Mitoglou (14 punti di media e miglior cecchino degli ateniesi, con ben 6 rimbalzi raccolti a partita) e da Kendrick Nunn (13,5 punti), con il Panathinaikos che tra le sue fila annovera anche un’altra vecchia conoscenza dell’Olimpia ovvero Jerian Grant. In cabina di regia Kostas Sloukas – passato in estate al ‘Pana’ dopo aver salutato i cugini dell’Olympiacos – viaggia a 10.9 punti e 5.5 assist a partita, mentre sotto le plance ci pensa Lessort a fare buona guardia insieme al compagno Mitoglou.

Credit: Ciamillo