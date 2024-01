Basket, i convocati dell’Italia per le qualificazioni agli Europei 2025. Torna Mannion, presenti sei “milanesi”

Gianmarco Pozzecco ha diramato la lista dei convocati per le sfide delle qualificazioni agli Europei 2025 che l’Italia giocherà contro Turchia (22 Febbraio) ed Ungheria (25 Febbraio). Il commissario tecnico azzurro ha scelto quindici giocatori, confermando gran parte del gruppo presente agli ultimi Mondiali e riaprendo le porte della Nazionale ad altri sei componenti. Non saranno ovviamente presenti gli “americani” Simone Fontecchio e Danilo Gallinari.

L’Olimpia Milano è la squadra più rappresentata con ben sei convocati. Ci sarà Niccolò Melli, diventato ufficialmente capitano dopo l’addio all’azzurro di Gigi Datome, che sarà invece alla sua prima esperienza da capo delegazione. Oltre a Melli convocati anche gli ex del Mondiale Stefano Tonut e Giampaolo Ricci, oltre ai ritorni di Diego Flaccadori, Giordano Bortolani e Guglielmo Caruso.

Della squadra presente al Mondiale sono stati convocati nuovamente anche Marco Spissu, Achille Polonara, Alessandro Pajola, Luca Severini e i due azzurri dell’Alba Berlino, Matteo Spagnolo e Gabriele Procida.

Spicca ovviamente il ritorno in azzurro di Nico Mannion, tornato grande protagonista in Serie A da quando veste la maglia della Openjobmetis Varese. Una serie di eccellenti prestazioni che hanno convinto Pozzecco a riportare in Nazionale uno dei grandi artefici della qualificazione alle Olimpiadi di Tokyo. Ritornano con l’Italia anche Amedeo Tessitori e John Petrucelli.

CONVOCATI ITALIA QUALIFICAZIONI EUROPEI BASKET 2025

Marco Spissu (Umana Reyer Venezia)

Niccolò Mannion (Openjobmetis Varese)

Stefano Tonut (EA7 Emporio Armani Milano)

Niccolò Melli (EA7 Emporio Armani Milano)

Diego Flaccadori (EA7 Emporio Armani Milano)

Amedeo Tessitori (Umana Reyer Venezia)

Giampolo Ricci (EA7 Emporio Armani Milano)

Matteo Spagnolo (Alba Berlino)

Giordano Bortolani (EA7 Emporio Armani Milano)

Guglielmo Caruso (EA7 Emporio Armani Milano)

Achille Polonara (Segafredo Virtus Bologna)

Luca Severini (Bertram Tortona)

Gabriele Procida (Alba Berlino)

Alessandro Pajola (Segafredo Virtus Bologna)

John Petrucelli (Germani Brescia)

Credit Ciamillo