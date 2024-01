Basket, la classifica dei migliori marcatori italiani in Serie A: Leonardo Totè guida la graduatoria, seguono i veterani Della Valle e Belinelli

Ad una sola giornata dal termine del girone di andata e con ancora da definire gli ultimi tre posti disponibili per la Final Eight di Coppa Italia, possiamo dare uno sguardo veloce ai migliori marcatori italiani della Serie A di basket: andiamo a scoprire insieme quindi la top-ten dei realizzatori del Belpaese.

A guidare questa graduatoria è Leonardo Toté (Carpegna Prosciutto Pesaro), che sta trascinando i marchigiani con 210 punti fatti (15 di media). In seconda posizione troviamo un giocatore esperto del nostro Campionato come Amedeo Della Valle, autore di 187 punti (13.4 a partita), mentre sul terzo gradino del ‘podio’ si issa un sempreverde Marco Belinelli con 163 punti (12.5 di media). Quarta piazza invece per due giovani talenti del basket tricolore ovvero Davide Moretti (Opejnjobmetis Varese) e Davide Denegri (Vanoli Cremona) che hanno messo a referto 152 punti ciascuno.

Scorrendo nella classifica al sesto posto si piazza Tommaso Baldasso (Bertram Tortona) con 147 punti totali (10.7 di media), mentre al settimo ecco Alessandro Gentile (Givova Scafati) che si sta mettendo in mostra in Campania con 143 punti segnati finora. Ottava piazza per il centro dell’Umana Reyer Venezia Amedeo Tessitori con 141 punti, mentre chiudono la top-ten dei migliori marcatori italiani della Serie A la coppia della Dolomiti Energia Trentino – arrivata in estate dall’Olimpia Milano – composta da Paul Biligha (137 punti) e da Davide Alviti (133 punti).

CLASSIFICA MIGLIORI MARCATORI ITALIANI SERIE A BASKET

1. Leonardo Totè (Carpegna Prosciutto Pesaro) 210 punti

2. Amedeo Della Valle (Germani Brescia) 187 punti

3. Marco Belinelli (Virtus Segafredo Bologna) 163 punti

4. Davide Moretti (Openjobmetis Varese) e Davide Denegri (Vanoli Cremona) 152 punti

6. Tommaso Baldasso (Bertram Derthona Tortona) 147 punti

7. Alessandro Gentile (Givova Scafati) 143 punti

8. Amedeo Tessitori (Umana Reyer Venezia) 141 punti

9. Paul Biligha (Dolomiti Energia Trentino) 137 punti

10. Davide Alviti (Dolomiti Energia Trentino) 133 punti

Credit: Ciamillo

