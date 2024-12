Basket, i migliori italiani della nona giornata di Serie A: Veronesi sorprende ancora, Baldasso e Mascolo decisivi

Nona giornata di massima serie di pallacanestro in archivio, con Trento che continua la sua corsa da imbattuta mentre Milano e Bologna cadono in contemporanea. Chi sono i migliori italiani di questo weekend? Vediamoli insieme.

BASKET, I MIGLIORI ITALIANI DELLA NONA GIORNATA DI SERIE A

Giovanni Veronesi: colpo interno della Dinamo Sassari, che supera la Pallacanestro Trieste per 98-86 e conquista la terza vittoria della propria stagione. E così come due settimane fa, torna protagonista il ventiseienne ex Piacenza e tornato in massima serie a distanza di sei anni: altra partenza in quintetto e serata da sogno dall’arco dei 6,75, firmando il career high in serie A a 24 punti e 6/11 da tre punti. Due indizi non fanno una prova, ma coach Markovic gli dà sempre più fiducia.

Matteo Librizzi: l’arrivo di Keifer Sykes gli ha fatto perdere il posto in quintetto con la Openjobmetis Varese, ma continua ad essere un giocatore che piò spostare anche dalla panchina con un buon utilizzo. 13 i punti in 27′ nella sconfitta contro Venezia, nonostante il 3/8 complessivo al tiro, ed un recupero per un buon 15 di valutazione: si temeva che l’effetto Librizzi potesse svanire, invece coach Mandole continua a dargli fiducia.

Bruno Mascolo: giornata da ricordare per il play della NutriBullet Treviso Basket, nuovamente decisivo per la vittoria dei suoi contro l’Estra Pistoia. Nel finale è decisivo per respingere il tentativo dei toscani, trascinati da un ottimo Eric Paschall, chiudendo con 19 punti, 5 rimbalzi e 4 assist. Nel finale si è rischiato il patatrac, ma alla fine la tripla di Della Rosa non entra, facendo tirare un sospiro di sollievo ai trevigiani e allo stesso Mascolo.

Tommaso Baldasso: quelli come lui in America li chiamano ‘microwave’, forno a microonde, per la capacità di produrre tanto in pochi minuti dal punto di vista offensivo. Ed è importantissimo nell’economia del successo di Tortona su Milano: cinque punti di importanza capitale in avvio di ultimo quarto e il libero della staffa per mandare ko la squadra di Messina. Sono 11 in 19′, confermando tutte le sue qualità offensive.