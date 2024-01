Basket: Gianmarco Pozzecco-ASVEL, è già finita per l’allenatore della Nazionale

Neanche il convincente successo nel derby tra allenatori italiani, contro lo Zalgiris di Andrea Trinchieri, lo ha salvato. Gianmarco Pozzecco non è più l’allenatore dell’ASVEL Villeurbanne. A comunicarlo lo stesso club transalpino attraverso i propri canali social.

Questo il comunicato: “La direzione del LDLC ASVEL ha preso la decisione di separarsi da Gianmarco Pozzecco e ha trovato un accordo amichevole per il termine del contratto con il coach italiano. L’effetto è immediato. Al fine di donare nuovo slancio alla nostra squadra professionistica per questa seconda parte di stagione, a partire da questo sabato il capo allenatore sarà Pierric Poupet. Sarà assistito da Edoardo Casalone e Joseph Gomis, mentre Karim Atamna sarà a capo dello sviluppo individuale dei giocatori“.

Numerose le reazioni sdegnate da parte dei tifosi, che vertono sostanzialmente tutte su uno stesso tema: il pochissimo tempo concesso a Pozzecco. Il coach della Nazionale azzurra, infatti, era arrivato in Francia alla fine di ottobre per rimpiazzare TJ Parker, fratello di Tony (che è presidente dell’ASVEL). L’attuale record del club in Eurolega è di 3-16, mentre in Betclic Elite (Pro A) francese c’è il terzo posto a quota 12-5 assieme al Paris Basketball.

Finisce dunque così il periodo del Poz in terra transalpina, dove non si è neppure trovato nelle migliori condizioni possibili. Del resto, erano note le sue richieste per cercare di rinforzare un roster con varie e chiare debolezze. Sarà ora compito di Poupet provare a raddrizzare la stagione proprio a poche settimane dall’avvenuta inaugurazione della nuova LDLC Arena, sede delle partite di Eurolega in luogo della precedente (e più piccola) Astroballe.

