Basket, l’Olimpia Milano ospita i francesi dell’ASVEL Villeurbanne in Eurolega. I meneghini vogliono allungare la striscia positiva

Secondo impegno settimanale e casalingo per l’Olimpia Milano in Eurolega, che dopo la sfida di 48 ore fa scende in campo ancora all’Unipol Forum di Assago per affrontare i francesi dell’ASVEL Villeurbanne nella quattordicesima giornata della regular season 2024-2025.

I meneghini si presentano al match forti del successo convincente maturato ieri sera tra le mura amiche contro la Stella Rossa Belgrado (101-86), trascinati dai 23 punti di Nikola Mirotic e dai 20 equamente divisi tra Nico Mannion e Fabien Causeur. 7-6 è il record dei campioni d’Italia, che si ritrovano così al nono posto in classifica in piena corsa per un posto che vale la post-season. coach Ettore Messina ha trovato un ottimo contribuito dal trio sopra citato ma anche da un Zach LeDay sempre efficace con 14 punti, che insieme a Mirotic ha fatto sicuramente sentire meno l’assenza sotto il ferro del centro titolare Josh Nebo ancora fermo ai box. Il pubblico dell’Unipol Forum farà sentire ancora una volta tutto il suo supporto, con i biancorossi che saranno poi attesi da due trasferte consecutive sui campi ‘caldi’ di Barcellona e di Atene sponda Panathinaikos.

L’ASVEL Villeurbanne prova a concedere il bis dopo aver piegato sul finale la resistenza del Real Madrid, con Paris Lee che si è inventato il canestro della vittoria che ha fatto esplodere l’Astroballe di Lione (Francia). 5-8 è il record della squadra francese, che si piazza al quindicesimo posto in classifica. Coach Pierric Poupet – con Edoardo Casalone a supportarlo in panchina – si affiderà ancora alle fiammate di Paris Lee, con le chiavi del gioco affidate all’esperto playmaker Theo Maledon coadiuvato sugli esterni da Shaquille Harrison e Charles Kahudi. Joffrey Lauvergne e Mbaye Ndiaye osserveranno il ferro, con un giocatore esperto del calibro di Nando De Colo sempre pronto a dare il suo contributo. Completano il roster Andre Roberson e David Lighty, con Tarik Black che si alterneà con il giovane classe 2004 Melvin Ajinca. Nella massima Lega francese l’ASVEL Villeurbanne ha un bilancio di 7-3, trovandosi così al terzo posto.