Nuoto, Simona Quadarella d’argento nei 1500 stile libero ai Mondiali di vasca corta

Simona Quadarella voleva una medaglia in questi Mondiali 2024 di nuoto in vasca corta a Budapest (Ungheria) e il target è stato centrato. Certo, la romana avrebbe preferito il metallo più pregiato, ma poco da dire rispetto alla prestazione dell’atleta romana che ha dato il via a un nuovo percorso con l’allenatore Gianluca Belfiore e quindi in una fase un po’ particolare della sua carriera.

Ha nuotato sui suoi limiti attuali Simona, perché il 15:30.14 con cui ha conquistato l’argento ha questo significato, vicino al primato nazionale che le appartiene di 15:29.74. Ci ha provato l’azzurra a tenere il ritmo di una scatenata Isabel Gose. La tedesca, dopo poche bracciate, si è messa a comandare e Quadarella ha tenuto il ritmo fino ai 1000 metri.

Nell’ultima parte della prova il calo c’è stato anche perché Gose ha avuto il merito di proseguire su una velocità decisamente costante, supporta anche dalle caratteristiche della piscina da 25 metri, che viene maggiormente incontro alle sue caratteristiche di atleta potente e ben dotata in fase di virata.

La tedesca, dunque, è andata a perdersi il successo col rilevante tempo di 15:24.69 davanti all’azzurra e alla statunitense Jillian Cox (15:41.29), premiata nel computo dell’overall visto che l’americana aveva nuotato nelle serie lente di stamane.