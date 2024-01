Basket femminile, in Serie A1 Venezia espugna Battipaglia, mentre a Sassari Dedic salva Campobasso dalla beffa

Si sono disputati oggi due anticipi della tredicesima giornata del massimo campionato femminile di basket e in campo sono scese Battipaglia contro Venezia e Sassari contro Campobasso. Da un lato, dunque, un testacoda tra l’ultima e la prima della classifica e dall’altra uno scontro diretto da zona playoff. Ecco come è andata.

O.ME.P.S. BATTIPAGLIA – UMANA REYER VENEZIA 62-92

Primo tempo caratterizzato da un grande equilibrio a Battipaglia, dove nonostante l’ampio gap in classifica le padrone di casa lottano punto a punto contro Venezia, non permettendo alle ospiti di scappare via. Anzi, nel primo quarto è solo nel finale che le venete piazzano un mini parziale per il 21-26 con cui si va al primo stop. Musica simile anche nei secondi dieci minuti, con Venezia che fa la partita, ma Battipaglia che risponde colpo su colpo a ogni tentativo di chiudere il discorso di Villa e compagne e, così, si va al riposo lungo sul 40-47.

Ma la benzina per Battipaglia si è esaurita dopo un ottimo primo tempo e nel terzo quarto il match si chiude. Troppo forti le ragazze ospiti, che ora non solo difendono con molta più inerzia – concedendo solo 9 punti – ma continuano a segnare e chiudono il discorso andando all’ultimo stop sul 49-71. Così il quarto quarto è garbage time, dove le venete controllano il match e Battipaglia può uscire dal campo comunque a testa alta, sconfitta 62-92. Battipaglia anche con le top scorer di giornata, con i 20 punti di Johnson e i 18 di Potolicchio, mentre per Venezia ci sono i 17 di Kuier e Shepard.

DINAMO BANCO DI SARDEGNA SASSARI – LA MOLISANA MAGNOLIA CAMPOBASSO 58-61

Primo quarto con una partenza shock, invece, a Sassari, dove Campobasso domina i primi 6 minuti con il punteggio che dice 0-16 per le ospiti. La squadra sarda, però, ha la forza di reagire e con una buona seconda parte di quarto limita i danni recuperando parzialmente il gap e andando al primo stop sul 16-23. Il secondo quarto risulta decisamente più equilibrato, anche se Sassari non riesce a ricucire il break subito a inizio partita, ma chiudendo il parziale con uno score di +1 e andando al riposo lungo sotto per 30-36, con le due squadre che hanno percentuali oggettivamente basse.

L’equilibrio si conferma anche nel terzo periodo, dove però Campobasso fatica meno a gestire il vantaggio cumulato nel primo parziale e e riguadagna quel punto lasciato per strada nei secondi dieci minuti, andando così all’ultimo stop in vantaggio 42-49. Sassari, però, non demorde e gli ultimi 10 minuti vedono la tanto agognata rimonta chiudersi dopo un inseguimento durato 38 minuti, quando la tripla di Carangelo firma un parziale di 12-0 che ribalta tutto e Sassari va a +1. A 41” dalla fine torna a segnare Campobasso con Dedic ed è la stessa giocatrice a firmare il +3 che chiude il discorso. Campobasso rischia la beffa ma vince 58-61, con la stessa Dedic top scorer con 27 punti, mentre per Sassari ci sono i 17 di Kaczmarczyk.

