Basket femminile, Geas-Schio e Ragusa-Bologna i big match di giornata

Dopo la pausa per i turni preliminari della Coppa Italia, torna questo weekend il massimo campionato femminile di basket e tra domani e domenica si disputa la tredicesima giornata di Serie A1. Due le sfide di alta classifica da non perdere, ma tanti i match che possono aver risvolti interessanti per il prosieguo della stagione.

Si inizia domani sera con due sfide con palla a due alle ore 20. A Battipaglia arriva la Reyer Venezia in quello che è un testacoda tra l’ultima in classifica, le padrone di casa ancora a quota zero punti, e la prima della classe, che guida con 4 punti di vantaggio sulle prime inseguitrici. In Sardegna, invece, è la volta di Sassari che ospita Campobasso, con le padrone di casa a caccia di punti per confermarsi nella top 8, mentre le ospiti sono attualmente quarte e vogliono avvicinare la vetta.

Domenica alle 18 si disputano, invece, tre partite. A Milano il Sanga ospita San Martino di Lupari, con le meneghine alla ricerca di punti salvezza dopo aver vinto una sola partita sino a ora, mentre le ospiti sono settime e in piena corsa playoff. Attraversando tutta l’Italia si arriva a Ragusa, dove la Passalacqua ospita la Virtus Bologna in uno dei big match di giornata, con le ospiti terze e le siciliane seste attualmente.

Stesso orario per l’altra sfida d’alta classifica che vede la Geas Sesto San Giovanni che ospita Schio, con le padrone di casa attualmente quinte che vogliono consolidare la loro posizione, mentre le venete cercano punti per riavvicinare la vetta. Alle 20.30 si chiude con la sfida tra Faenza e Brixia Brescia, con le padrone di casa che vogliono vincere per allontanare gli ultimi due posti in classifica e le ospiti che cercano un successo per non rischiare di venir risucchiate nella corsa salvezza.

Foto: Davide Di Lalla/IPA Sport

