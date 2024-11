NBA, i risultati della notte (24 novembre): Wembanyama torna e trascina gli Spurs. I Bucks vincono ancora

Un’altra notte di NBA si è disputata negli USA e sono state sette le partite giocate. Diverse le sfide da non perdere, dove spiccano Spurs-Warriors e Lakers-Nuggets, e in campo sono scesi anche i Detroit Pistons di Simone Fontecchio. Ecco come è andata.

Continua l’ottimo momento degli Orlando Magic che superano i Detroit Pistons per 111-100. Match che vede Detroit partire bene, ma poi sono i Magic a fare la partita e a dare lo strappo decisivo a inizio ultimo quarto, grazie al solito Franz Wagner autore di 30 punti e 8 assist. Per Simone Fontecchio 4 punti in 16 minuti di gioco. Stanno risalendo la china i Milwaukee Bucks che battono gli Charlotte Hornets per 125-119. Match assurdo, che i Bucks chiudono solo nell’ultimo parziale, ma soprattutto che Charlotte perde nonostante i 50 punti (e 10 assist) di LaMelo Ball. Per i Bucks, invece, 32 punti e 11 rimbalzi di Giannis Antetokounmpo.

Vittoria di peso per i San Antonio Spurs che battono i Golden State Warriors per 104-94. Nella giornata del ritorno dall’infortunio di Wembanyama i Warriors sognano di rovinare la festa ai padroni di casa e guidano il match per oltre tre quarti, toccando anche il +17. Ma negli ultimi 8’ Wemby mette 12 dei suoi 25 punti, e con i canestri di Castle ribalta tutto. In California piangono anche i Los Angeles Lakers battuti in casa dai Denver Nuggets per 102-127. Match in perfetto equilibrio per 24 minuti, poi nella ripresa scappano via i Nuggets e nulla possono LeBron e compagni. Protagonista assoluto, come sempre, Nikola Jokić con i suoi 34 punti, 13 rimbalzi e 8 assist.

La nottata si è chiusa con i Memphis Grizzlies che espugnano il campo dei Chicago Bulls per 131-142, con Scotty Pippen Jr a brillare con 30 punti e 10 assist; mentre gli Utah Jazz hanno avuto la meglio dei New York Knicks per 121-106, con 34 punti di Lauri Markkanen; e i Portland Trail Blazers che hanno vinto in trasferta battendo gli Houston Rockets per 98-104, con 25 punti di Anfernee Simons.

I RISULTATI DELLA NOTTE (24 NOVEMBRE)

