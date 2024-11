NBA, i risultati della notte (26 novembre): successo dei Pistons di Fontecchio, Gilgeous-Alexander trascina i Thunder. Nuggets e Warriors ko

Completata da poco la lunga notte in NBA con nove partite andate in scena, è sceso in campo anche Simone Fontecchio con i suoi Detroit Pistons. Successo interno degli Indiana Pacers (8-10) sui New Orleans Pelicans (4-14) per 114-110 con 34 punti e 13 assist di uno scatenato Tyrese Haliburton, ai Pelicans non bastano i 14 punti e 21 assist di un mai domo Elfrid Payton.

Rispettano il fattore campo anche i Detroit Pistons (8-11) prevalendo sui Toronto Raptors (4-14) col punteggio di 102-100: Jaden Ivey trascina i suoi con 25 punti, insieme alla doppia doppia di Jalen Duren con 13 punti e 12 rimbalzi – un solo punto segnato in quasi 9’ per il nostro Simone Fontecchio, con Scottie Barnes top scorer di Toronto con 31 punti e 14 rimbalzi. Blitz esterno degli Orlando Magic (12-7) contro i Charlotte Hornets (6-11) per 84-95 grazie ai 21 punti di Franz Wagner, con LaMelo Ball che accarezza la tripla doppia (44 punti, 9 rimbalzi e 7 assist) ma non bastano ad evitare il ko.

Netta affermazione dei Boston Celtics (15-3) sui Los Angeles Clippers (11-8) per 126-94 con 26 punti e 9 rimbalzi di Jayson Tatum e 19 punti di Derrick White, 23 punti e 10 rimbalzi per Ivica Zubac, con James Harden che sfiora la tripla doppia (19 punti, 8 rimbalzi e 9 assist). I Dallas Mavericks (10-8) espugnano Atlanta battendo gli Hawks (7-11) per 119-129: con Luka Doncic ancora fermo ai box è Kyrie Irving a caricarsi la squadra sulle spalle con 32 punti, insieme a Jaden Hardy con 23 punti – 28 punti di Jalen Johnson e 18 punti con 16 assist per Trae Young tra le fila dei padroni di casa. Vincono di fronte al pubblico amico i Memphis Grizzlies (11-7) contro i Portland Trail Blazers (7-11) per 123-98 grazie alla doppia doppia di Ja Morant (22 punti e 11 assist), con Deni Avdija migliore realizzatore degli ospiti (17 punti) partendo dalla panchina.

Successo fuori casa dei New York Knicks (10-7) sui Denver Nuggets (9-7) per 118-145: decisivi Karl-Anthony Towns (30 punti e 15 rimbalzi) e Jalen Brunson (23 punti e 17 assist), con Nikola Jokic che chiude con 22 punti, 7 rimbalzi e 7 assist ma non sono sufficienti ad evitare il ko insieme ai 20 punti di Jamal Murray. Anche gli Oklahoma City Thunder (13-4) non concedono sconti ai Sacramento Kings (8-10) per 109-130: Shai Gilgeous-Alexander si prende la copertina con una prestazione monstre da 37 punti e 11 assist, con Jalen Williams autore di 28 punti, 30 punti di DeMar DeRozan e 21 punti con 10 rimbalzi di Domantas Sabonis tra i californiani. Nel match che chiudeva la notte NBA i Brooklyn Nets (8-10) fanno la voce grossa contro i Golden State Warriors (12-5) vincendo col punteggio di 120-128: Dennis Schröder piazza ben 31 punti dando il suo contributo insieme a Ziare Williams (19 punti e 10 rimbalzi), con Steph Curry che mette a referto 28 punti ma non bastano ai Warriors per ribaltare la partita in proprio favore.

I RISULTATI DELLA NOTTE NBA

Indiana Pacers-New Orleans Pelicans 114-110

Detroit Pistons-Toronto Raptors 102-100

Charlotte Hornets-Orlando Magic 84-95

Boston Celtics-Los Angeles Clippers 126-94

Atlanta Hawks-Dallas Mavericks 119-129

Memphis Grizzlies-Portland Trail Blazers 123-98

Denver Nuggets-New York Knicks 118-145

Sacramento Kings-Oklahoma City Thunder 109-130

Golden State Warriors-Brooklyn Nets 120-128