Basket femminile, le migliori italiane della 13 giornata di A1, Conte e D’Alie danno spettacolo a Milano

Si è disputato nel weekend il tredicesimo turno del massimo campionato femminile di basket, una giornata che ha visto quasi esclusivamente vittorie esterne, con la sola Geas Sesto San Giovanni che sul parquet amico ha messo a segno il colpaccio battendo Schio. E sono diverse le italiane che si sono messe in mostra.

Nella netta vittoria di Venezia in casa di Battipaglia il match ha visto un primo tempo equilibrato, prima che le venete scappassero via, e tra le padrone di casa a spiccare è stata Raffaella Potolicchio, autrice di 18 punti, mentre in doppia cifra per la Reyer anche Lorela Cubaj con 13. Vittoria di stretta misura, invece, per Campobasso a Sassari, con le sarde che hanno tentato una clamorosa rimonta anche grazie agli 11 punti e 4 assist di Debora Carangelo.

Netta anche la vittoria di San Martino di Lupari a Milano contro il Sanga, con i 15 punti di Arianna Beretta che non sono bastati alle milanesi, mentre per le ospiti spiccano i 25 punti di Anastasia Conte, ma anche i clamorosi 15 assist (e 11 punti) di Rae Lin D’Alie. Importante vittoria della Virtus Bologna in casa di Ragusa, grazie a un terzo quarto dominato e ai 13 punti di Zandalasini, oltre ai 6 assist, e altrettanti punti, di Orsili.

In chiave salvezza, invece, bella vittoria della Brixia Brescia a Faenza e bellissima prestazione di Elisabetta Tassinari, che chiude con 18 punti e 5 assist, così come di Carlotta Zanardi, che chiude con 12 punti e 6 assist. Come detto, unica vittoria interna quella della Geas contro Schio, dove insieme a Moore (27 punti) spiccano le prestazioni di Valeria Trucco, 14 punti e 4 assist, e Ilaria Panzera, 13 punti e 4 assist.

Credits: Ciamillo

Leggi tutte le notizie di Basket su OA Sport...