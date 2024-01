Australian Open, Sara Errani e Jasmine Paolini eliminate negli ottavi di finale del doppio

Termina agli ottavi di finale del tabellone del doppio femminile l’avventura di Jasmine Paolini e di Sara Errani negli Australian Open 2024. Le due azzurre sono state sconfitte dalla coppia formata dalla cinese di Taipei Su-Hei Hsieh e dalla belga Elise Mertens. Sullo score di 3-6 6-3 7-5 il duo nostrano ha dovuto alzare bandiera bianca in un partita comunque di alto livello.

PRIMO SET – Partono bene le due azzurre in risposta, creando i presupposti del break nel quarto game, ma le rivali si salvano nel quarto gioco. Errani e Paolini sono centrate e gestiscono bene i turni al servizio. Questa sicurezza dà loro incisività in risposta nell’ottavo game, quando lo strappo c’è. Gestendo con grande autorità una palla del contro-break, la frazione va in archivio sul 6-3.

SECONDO SET – Nel secondo set Mertens e Hsieh elevano il proprio standard, mettendo molta pressione ai turni al servizio delle italiane. Dopo aver cancellato una palla break in apertura, vanno avanti 2-0. La reazioni delle nostre portacolori c’è però nel quinto game, con alcuni colpi di pregevole fattura. Si fatica però nel fondamentale della battuta e il secondo break è decisivo ai fini del parziale (6-3).

TERZO SET – Si gioca punto a punto e sono pochi particolari a fare la differenza. L’asiatica e la belga scappano nel terzo game e hanno una chance per il bis nel settimo game. Errani e Paolini tengono botta e nel successivo sono loro a ottenere il contro-break nel gioco successivo. Nel rush finale però le azzurre cedono ed è un vincente di Hsieh a chiudere i giochi sul 7-5.

Foto: LaPresse