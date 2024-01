Australian Open, risultati tabellone donne 20 gennaio: avanti Azarenka, Svitolina e Paolini. Out Stephens e Swiatek

Si è conclusa la settima giornata e quindi si è completato il terzo turno con gli ultimi otto incontri del tabellone di singolare femminile agli Australian Open 2024 di tennis: in campo la parte alta del main draw, con Jasmine Paolini, testa di serie numero 26, che approda agli ottavi battendo la russa Anna Blinkova per 7-6 (1) 6-4.

Per lei al quarto turno ci sarà un’altra russa, Anna Kalinskaya, che rimonta la statunitense Sloane Stephens, sconfitta per 6-7 (8) 6-1 6-4. Nello stesso quarto di tabellone vanno in scena due derby: quello cinese premia Zheng Qinwen, numero 12 del seeding, che piega Wang Yafan per 6-4 2-6 7-6 (10-8), mentre quello francese sorride a Océane Dodin, che regola Clara Burel per 6-2 6-4.

Nel quarto superiore del tabellone arriva l’eliminazione della numero 1 del seeding e del mondo, la polacca Iga Swiatek, rimontata dalla ceca Linda Noskova, che si impone per 3-6 6-3 6-4 ed affronterà l’ucraina Elina Svitolina, testa di serie numero 19, che liquida la svizzera Viktorija Golubic per 6-2 6-3.

La bielorussa Victoria Azarenka, numero 18, elimina la lettone Jelena Ostapenko, numero 11, con lo score di 6-1 7-5 ed al quarto turno se la vedrà con la qualificata ucraina Dayana Yastremska, che supera la statunitense Emma Navarro, numero 27, col punteggio di 6-2 2-6 6-1.

RISULTATI DONNE 20 GENNAIO

Linda Noskova b. Iga Swiatek 3-6 6-3 6-4

Elina Svitolina b. Viktorija Golubic 6-2 6-3

Victoria Azarenka batte Jelena Ostapenko 6-1 7-5

Dayana Yastremska b. Emma Navarro 6-2 2-6 6-1

Jasmine Paolini b. Anna Blinkova 7-6 (1) 6-4

Anna Kalinskaya b. Sloane Stephens 6-7 (8) 6-1 6-4

Zheng Qinwen b. Wang Yafan 6-4 2-6 7-6 (10-8)

Océane Dodin b. Clara Burel 6-2 6-4

Foto: LaPresse