Australian Open, il leone Lorenzo Sonego è tornato! Doma in rimonta Evans dopo quasi 4 ore

Lorenzo Sonego con la solita grinta e determinazione centra l’obiettivo. Il torinese (n.46 del mondo) ha piegato dopo 3 ore e 47 minuti di partita il britannico Daniel Evans (n.38 ATP), nel match valido per il primo turno degli Australian Open 2024. Con lo score di 4-6 7-6 (8) 6-2 7-6 (4), l’allievo di Gipo Arbino l’ha spuntata, salvando 3 set-point nel secondo parziale e ottenendo il terzo successo in altrettanti incontri contro Evans. Un risultato che lo porterà a incrociarsi nel secondo turno con lo spagnolo Carlos Alcaraz.

Nel primo set l’inizio è letargico per Sonny. Il rovescio è poco efficace ed Evans con il dritto a sventaglio lo va a pizzicare spesso. In questo modo c’è il break del terzo game. Il torinese non trova incisività nel proprio gioco, mentre il britannico è molto centrato, alternando colpi di potenza a tagli micidiali con il rovescio. Sonego salva tre set-point nel nono game, ma nulla può nel decimo (6-4).

Nel secondo set entrambi i giocatori sono assai efficaci nei turni al servizio. Si procede on serve con grande regolarità. Non è un caso che di palle break non se ne vedano. Il tie-break è inevitabile e qui le emozioni non mancano. Sonego parte malissimo e va sotto 0-4, dovendo salvare tre set-point al suo avversario. La tensione la fa da padrona ed è l’italiano a gestirla meglio e a spuntarla in maniera incredibile 10-8.

Nel terzo set Evans accusa il contraccolpo psicologico del parziale precedente e sbaglia decisamente di più. Sonego ne sa approfittare, andando subito avanti di un break e bissando nel quinto game. Nel sesto c’è una palla del parziale contro-break ben salvata dal piemontese, che si aggiudica la frazione sul 6-2.

Nel quarto set il nostro portacolori ha sulla racchetta tante chance e nel nono game sono ben sette le palle break costruite. Troppa fretta nel gioco dell’azzurro in questo caso e bravo Evans a rimanere aggrappato alla partita. Secondo tie-break del confronto e Sonny scappa via sul 5-0. Sembra finita, ma incredibilmente il britannico trova la forza per reagire, sbagliando di pochi centimetri un dritto che sarebbe valso il clamoroso 5-5. Un punto decisivo, dal momento che sul 7-4, con il servizio, il tennista nostrano vince.

Leggendo le statistiche, da sottolineare i 23 ace di Sonego, con l’82% dei punti vinti con la prima in campo e il 53% con la seconda. Una partita da all-in per lui, visti i 68 vincenti e 49 errori non forzati.

Foto: LaPresse

