Australian Open, continua la favola di Dayana Yastremska! La qualificata ucraina è in semifinale

La terza semifinalista del tabellone di singolare femminile degli Australian Open 2024 di tennis è la qualificata ucraina Dayana Yastremska, che elimina la ceca Linda Noskova con un netto 6-3 6-4 in un’ora e venti minuti di gioco e nel penultimo atto affronterà una tra la russa Anna Kalinskaya e la numero 12, la cinese Zheng Qinwen.

Nel primo set si assiste ad uno scambio di break tra terzo e quarto gioco, poi nel settimo game l’ucraina annulla una palla break sul 30-40 e si salva ai vantaggi. Lo strappo decisivo arriva nell’ottavo gioco, quando la ceca si fa rimontare dal 30-15, perde tre punti di fila e cede la battuta. Nel nono gioco Yastremska concede la palla per l’immediato controbreak sul 30-40, Noskova non la sfrutta ed ai vantaggi l’ucraina chiude sul 6-3 in 37 minuti.

Nella seconda partita i servizi sono dominanti per sei game, poi nel settimo gioco arriva il momento che decide la frazione: la ceca va sotto 15-40 ed è costretta ad annullare due break point, ma ai vantaggi ne concede un terzo che questa volta l’ucraina sfrutta, scappando sul 4-3 col servizio a disposizione. Yastremska non trema nei successivi due turni alla battuta ed al primo match point va a vincere per 6-4 in 43 minuti.

Le statistiche indicano come l’ucraina vinca 64 punti contro i 52 dell’avversaria, con Noskova che mette a segno appena 6 vincenti contro i 19 dell’ucraina, mentre Yastremska commette due errori non forzati in più, 23 contro 21. L’ucraina, pur mettendo meno prime in campo, 55% contro 70%, vince il punto nel 76% dei casi contro il 63%, mentre con la seconda il dato è di 54%-44%, sempre in favore di Yastremska.

Foto: LaPresse