WTA Monterrey, Linda Noskova conquista il titolo in Messico. Sconfitta Lulu Sun in due set

È stata la ceca Linda Noskova a prevalere nella Finale del torneo WTA di Monterrey. Sul cemento messicano, la n.35 del mondo ha sconfitto la neozelandese Lulu Sun (n.57 WTA) con il punteggio di 7-6 (8) 6-4 in un match molto equilibrato nel quale la ceca ha giocato al meglio i punti importanti, conquistando un titolo prestigioso nel suo cammino di avvicinamento agli US Open 2024.

Nel primo set Noskova va avanti di un break, sfruttando le incertezze dell’avversaria al servizio, ma anche lei poco dopo non è lucida nella gestione della battuta. Il contro-break arriva inesorabilmente. Entrambe sono costrette agli straordinari quando è il momento di servire, ma con grinta tengono botta. Il tie-break deve decidere e sul filo di lana, cancellando due set-point, la ceca la spunta 8-6.

Nel secondo set la determinazione della n.35 del ranking si nota nel secondo game, chiamata a cancellare una palla break ai vantaggi. Il quinto gioco è il turning-point, dal momento che Sun mette troppe poche prime in battuta e la rivale ne approfitta. Il break si tramuta in realtà e Noskova lo conferma in maniera autorevole, concedendo solo due punti nei turni in battuta successivi (6-4).

Leggendo le statistiche, da sottolineare la doppia cifra negli ace di Sun (13) non sufficiente però per evitare la capitolazione. Il fattore discriminante tra le due è stata nella percentuale di punti con la seconda di servizio: 58% per Noskova rispetto al 41% della neozelandese.