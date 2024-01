Australian Open, Adrian Mannarino piega al quinto set Ben Shelton e sfiderà Djokovic agli ottavi

Ben Shelton (n.16 ATP) deve salutare Melbourne. Il mancino americano si deve arrendere a un altro mancino, il francese Adrian Mannarino (n.19 del ranking), nel terzo turno degli Australian Open 2024. Dopo quasi cinque ore di gioco, il transalpino si è imposto con il punteggio di 7-6 (4) 1-6 6-7 (2) 6-3 6-4. Bravissimo Mannarino a sfruttare le proprie armi da fondo per provocare i tanti errori del suo più giovane avversario, spiazzato dalle qualità particolari del rivale. E così, sarà la testa di serie n.20 a sfidare negli ottavi di finale Novak Djokovic.

Nel primo set si comprende che il tennis “schiaffeggiato” di Mannarino dia tanto fastidio all’americano. E’ così che arriva il break del quinto game. Shelton, però, ha una reazione d’orgoglio e con alcune giocate delle sue pareggia il conto. Spetta al tie-break decidere ed è Mannarino ad aggiudicarselo, recuperando il mini-break iniziale e mettendo in evidenza le fragilità dal lato del rovescio dello statunitense. Il 7-4 sorride al transalpino.

Nel secondo set Shelton converte la sua frustrazione in benzina del suo gioco. Mannarino viene investito dalla furia tennistica del ragazzo degli States. Il dritto fa i buchi per terra, come si suol dire, e il servizio garantisce un apporto di punti notevole. Conclusione: 6-1.

Nel terzo set, sulla scia del parziale precedente, Shelton ottiene il break nel quarto game, ma Mannarino ha le soluzioni per tornare in auge. Il contro-break si tramuta in realtà poco dopo e lo “scambio di cortesie” prosegue nel nono e decimo game a suon di vincenti da una parte e dall’altra. Secondo tie-break della partita ed è lo statunitense ad aggiudicarselo, giocando in maniera semplicemente perfetta (7-2).

Nel quarto set il francese è più continuo nel suo tennis, approfittando anche di un numero di errori crescente del suo avversario. Mannarino, salvata una palla break all’inizio del parziale, crea lo strappo nel sesto game e con le sue traiettorie piatte mette con le spalle al muro l’americano. Sul punteggio di 6-3 va in archivio la frazione in favore del n.19 del mondo.

Nel quinto set Shelton fatica ad avere un contributo dal suo tennis d’attacco ed è costretto a salvare una palla break in apertura, quattro nel terzo e cede nel quinto. Il buio cala si Ben, che subisce anche il secondo break nel settimo game. Mannarino ha la prima chance per chiudere al servizio, ma la vanifica, non sfruttando un match-point. Shelton prova a caricarsi, ma nel decimo gioco l’avventura per lui finisce qui.

Foto: LaPresse