Australian Open 2024, vittorie nette di Zeppieri e Vavassori nelle qualificazioni. Nardi a segno nel derby contro Maestrelli

Dopo il rinvio per pioggia, hanno preso il via quest’oggi le qualificazioni degli Australian Open 2024. Tanta Italia nel tabellone maschile e nella notte nostrana alcuni risultati sono arrivati in relazione ai tennisti del Bel Paese. Il riferimento è a Luca Nardi, Francesco Maestrelli, Giulio Zeppieri, Matteo Gigante, Stefano Travaglia, Luciano Darderi, Andrea Vavassori e a Mattia Bellucci.

Nel derby tra Nardi (n.119 del ranking) e Maestrelli (n.223 del mondo) l’ha spuntata il pesarese con il punteggio di 7-5 6-4. Troppo nervoso il toscano e dunque la testa di serie n.13 prosegue e affronterà l’australiano Dane Sweeny (n.257 ATP), che ha piegato Gigante con lo score di 7-6 (3) 7-5. Un incontro che si è deciso su pochi punti e in cui l’azzurro non è stato troppo risoluto.

Netta l’affermazione di Zeppieri contro l’uruguaiano Pablo Cuevas (n.824 del mondo). Il 38enne sudamericano è stato investito dai vincenti del mancino italiano, che in 51′ ha archiviato la pratica sul 6-0 6-1. Il n.134 del ranking affronterà nel prossimo match il bosniaco Damir Dzumhur. Convincente anche il successo di Vavassori (n.155 ATP), opposto al finlandese Otto Virtanen (n.168 del mondo) con il punteggio di 6-0 6-3. Bella prova del piemontese che se la vedrà nel prossimo turno contro il vincente della partita tra l’argentino Tirante e il belga Coppejeans.

Vittoria sofferta per Bellucci (n.180 del ranking) contro lo slovacco Jozef Kovalik (n.231 ATP). Una sfida super tirata quella vinta dalla giocatore tricolore, a segno per 6-1 4-6 7-6 (5) dopo 2 ore e 30 minuti di gioco. Per il mancino nostrano ci sarà nel secondo turno lo statunitense Emilio Nava (n.147 del ranking), che ha battuto per 7-6 (3) 6-4 contro l’italo-argentino Darderi (n.129 del mondo). A chiusura del cerchio c’è stato il ko di Stefano Travaglia (n.192 ATP), costretto ad alzare bandiera bianca al cospetto del belga David Goffin (n.107 del mondo) per 6-4 7-5.

