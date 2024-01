Australian Open 2024: Sara Errani entra in tabellone principale per il forfait di Madison Keys

Saranno sei le italiane impegnate nel tabellone principale degli Australian Open 2024. Alle cinque che già erano all’interno delle protagoniste dello Slam di Melbourne, infatti, si aggiunge Sara Errani, che approfitta del forfait dell’americana Madison Keys, ritornata con le sue prestazioni al numero 13 del ranking mondiale.

Questo il messaggio social dell’ex finalista degli US Open: “Ciao a tutti. Sfortunatamente, ho avuto problemi con un infortunio alla spalla e il mio team medico mi ha consigliato di dare forfait agli Australian Open quet’anno. Ovviamente non è la migliore novità possibile per iniziare la stagione tennistica, ma so di star facendo la miglior cosa possibile per il mio corpo. Amo davvero Melbourne e i tifosi, non vedo l’ora di rivedervi il prossimo anno. Grazie per il supporto come sempre, significa molto“.

Il nome di Sara Errani, quando si parla di Melbourne, si rivela essere di assoluto prestigio. Si ricordano, infatti, i quarti di finale raggiunti nel 2012, come pure le due vittorie in doppio del 2013 e 2014 con Roberta Vinci (e, in particolare, nel 2013 ci fu un quarto di finale passato alla storia contro le sorelle Williams).

Il suo approdo in tabellone principale, oltre che al forfait di Keys, si deve anche a tutta un’altra serie di rinunce: non giocheranno a Melbourne, infatti, Caty McNally e Lauren Davis in quota USA, Karolina Muchova e Petra Kvitova (l’una per infortunio, l’altra per gravidanza) per la Repubblica Ceca e nemmeno la rumena Irina-Camelia Begu. Oltre a loro, c’è da registrare l’uscita di scena dal novero delle alternate dell’austriaca Julia Grabher.

