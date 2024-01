Australian Open 2024, tutto semplice per Sabalenka e Sakkari. Eliminate Samsonova e Linette

È terminata poco fa la prima giornata di incontri femminili all’Australian Open. Sul cemento di Melbourne, in Australia, si sono disputati oggi i primi sedici match validi per il primo turno e lo spettacolo non è di certo mancato.

Tutto facile per Aryna Sabalenka e Maria Sakkari: la bielorussa (testa di serie n.2) ha sconfitto la qualificata tedesca Ella Seidel con un netto 6-0 6-1 e ha raggiunto la ceca Brenda Fruhvirtova (oggi 2-6 6-4 6-3 contro la rumena Ana Bogdan) al secondo turno; la greca (n.8 del seeding), invece, ha battuto la giapponese Nao Hibino per 6-4 6-1 e si è guadagnata il trentaduesimo di finale contro la russa Elina Avanesyan (per lei 4-6 7-5 6-2 contro la cinese Zhuoxuan Bai).

Missione compiuta poi anche per Barbora Krejcikova (n.9 del torneo), che ha però dovuto giocare per due ore e 26 minuti prima di uscire vincitrice dalla sfida contro la giapponese Mai Hontama. Al prossimo turno per la ceca ci sarà la tedesca Tamara Korpatsch, che oggi ha sconfitto per 2-6 6-3 6-0 la britannica Jodie Burrage.

Eliminate Liudmila Samsonova e Magda Linette: la russa (testa di serie n.13) è andata ko per 6-3 6-4 contro la statunitense Amanda Anisimova (per lei al secondo turno ci sarà una tra Podoroska e Zidansek), mentre la polacca (n.20 del seeding), reduce in questo Slam dalla semifinale dell’anno scorso, è stata costretta a ritirarsi per infortunio sul 6-2 2-0 in favore della danese Caroline Wozniacki. Al secondo turno la vincitrice dell’Australian Open 2018 dovrà vedersela con la qualificata russa Maria Timofeeva, dopo che quest’ultima si è imposta nel suo match odierno contro la francese Alize Cornet per 6-2 6-4.

Niente acuto purtroppo per l’italiana Lucia Bronzetti, che ha perso in rimonta contro Lesia Tsurenko (n.26 del torneo) per 3-6 7-6 6-3. A conquistare il pass per i trentaduesimi di finale è stata dunque l’ucraina, che ora dovrà vedersela con la vincente di Masarova-Sasnovich.

Ha poi rispettato il pronostico Leylah Fernandez: la canadese (testa di serie n.32) ha sconfitto la qualificata ceca Sara Bejlek per 7-6(5) 6-2 e ha raggiunto il secondo turno. A sfidarla ci sarà la statunitense Alycia Parks, a segno oggi contro la qualificata ucraina Daria Snigur per 2-6 6-2 6-4. Eliminata invece la cinese Xinyu Wang (n.30 del seeding), battuta dalla francese Diane Parry per 6-3 2-6 6-3. Al prossimo step la transalpina affronterà la russa Kamilla Rakhimova, oggi uscita vincitrice dalla partita contro la statunitense Emina Bektas con il punteggio di 6-4 6-4.

Infine, negli altri incontri di giornata, Alina Korneeva si è imposta contro la spagnola Sara Sorribes Tormo per 4-6 6-3 6-2 e Caroline Dolehide ha battuto la francese Leolia Jeanjean per 6-2 6-4. Per la russa e la statunitense al prossimo turno ci saranno le rispettive sfide contro la vincente di Fruhvirtova-Haddad Maia e la vincente di Schmiedlova-Gauff.

I RISULTATI DI GIORNATA

M. Sakkari (GRE) (8) – N. Hibino (JPN) 6-4 6-1

E. Avanesyan (RUS) – Z. Bai (CHN) 4-6 7-5 6-2

C. Wozniacki (DEN) (WC) – M. Linette (POL) (20) 6-2 2-0 rit.

M. Timofeeva (RUS) (Q) – A. Cornet (FRA) (WC) 6-2 6-4

A. Korneeva (RUS) (Q) – S. Sorribes Tormo (ESP) 4-6 6-3 6-2

L. Fernandez (CAN) (32) – S. Bejlek (CZE) (Q) 7-6 6-2

A. Parks (USA) – D. Snigur (UKR) (Q) 2-6 6-2 6-4

C. Dolehide (USA) – L. Jeanjean (FRA) (Q) 6-2 6-4

K. Rakhimova (RUS) – E. Bektas 6-4 6-4

D. Parry (FRA) – Xin. Wang (CHN) (30) 6-3 2-6 6-3

T. Korpatsch (GER) – J. Burrage (GBR) 2-6 6-3 6-0

B. Krejcikova (CZE) (9) – M. Hontama (JPN) (WC) 2-6 6-4 6-3

A. Anisimova (USA) – L. Samsonova (RUS) (13) 6-3 6-4

L. Tsurenko (UKR) (28) – L. Bronzetti (ITA) 3-6 7-5 6-3

B. Fruhvirtova (CZE) (Q) – A. Bogdan (ROU) 2-6 6-4 6-3

A. Sabalenka (BLR) (2) – E. Seidel (GER) (Q) 6-0 6-0

Foto: LaPresse

