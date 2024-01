Australian Open 2024: il tabellone di Matteo Arnaldi. Inizio morbido, ma poi subito de Minaur

Andato in scena nella notte italiana il sorteggio degli Australian Open 2024. Definiti i percorsi dei tennisti presenti al primo Slam dell’annata e per Matteo Arnaldi sarà un’esperienza che inizierà nella parte alta del main draw, comandata dal n.1 del mondo, Novak Djokovic, e dal n.4, Jannik Sinner.

Il ligure ha pescato la wild card, Adam Walton, nel suo primo turno. Una sfida, sulla carta, alla sua portata, ma si è consapevoli che in un Major soprattutto nulla vada dato per scontato. Arnaldi spera, comunque, di proseguire in maniera convincente per proiettarsi al turno successivo dove potrebbe affrontare il vincente della sfida tra l’australiano Alex de Minaur e il canadese Milos Raonic.

Sulla base di quanto visto nelle ultime partite, l’aussie ha più chance di imporsi e sarebbe un bel banco di prova per l’allievo di Alessandro Petrone. Proseguendo, il terzo turno potrebbe metterlo in rotta di collisione con il cileno Nicolas Jarry, che nelle due partite disputate l’ha sempre battuto. A seguire negli ottavi di finale uno tra il russo Andrey Rublev e lo statunitense Sebastian Korda potrebbe essere un avversario altamente qualificato.

A seguire nei quarti di finale, i nomi sono quelli di Sinner, il russo Karen Khachanov e dello statunitense Frances Tiafoe, per cui assolutamente qualificati. Salendo ulteriormente, c’è il gotha con Novak Djokovic nel penultimo atto e Carlos Alcaraz in Finale. Senza stare troppo a fantasticare, si può ritenere che Arnaldi il raggiungimento della seconda settimana sarebbe qualcosa di eccellente.

PERCORSO MATTEO ARNALDI AUSTRALIAN OPEN 2024

Primo turno: Adam Walton (WC)

Secondo turno: Alex de Minaur-Milos Raonic

Terzo turno: Kotov-Rinderknech-Qualificato-Jarry

Ottavi di finale: Rublev-Korda (più probabili)

Quarti di finale: Sinner-Khachanov-Tiafoe (più probabili)

Semifinale: Djokovic-Tsitspas-Fritz-Shelton

Finale: Alcaraz-Medvedev-Zverev-Rune

