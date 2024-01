ATP Brisbane, Rune avanza col brivido. Strada sbarrata per Shelton

Il torneo ATP 250 di Brisbane è proseguito con la disputa di tre partite nella giornata di Capodanno. Il programma è infatti stato fortemente condizionato dalla pioggia, con la sospensione del confronto tra Matteo Arnaldi e l’ungherese Marton Fucsovics (il magiaro aveva vinto il primo set al tie-break e conduceva la seconda frazione per 1-0) e la cancellazione degli altri incontri, rinviati alla giornata di domani (il ligure dovrà cercare la rimonta nel cuore della notte italiane).

Il danese Holger Rune è riuscito ad avere la meglio in rimonta sull’australiano Max Purcell. Il numero 8 al mondo si è imposto con il punteggio di 4-6, 6-4, 6-2: nel primo set ha subito il break nel secondo gioco, ma è riuscito a rimediare nella quarta frazione salvo poi crollare sul proprio turno di battuta nel decimo game (nessun punto messo a segno e parziale concesso al padrone di casa); nel secondo set il nordico ha piazzato il break risolutore già nel terzo gioco, poi ha dominato la frazione e nel terzo set ha strappato il servizio al rivale in ben due occasioni chiudendo i conti con personalità. Rune, testa di serie numero 1 del tabellone, incrocerà il russo Shevchenko agli ottavi di finale.

Roman Safiullin ha firmato il colpaccio di giornata. Il russo ha infatti sconfitto lo statunitense Ben Shelton per 6-3, 6-7(5), 6-3, eliminando così il numero 17 del ranking ATP e testa di serie numero 3 del torneo. L’americano, potenziale mina vigante agli Australian Open, si ferma ben prima del previsto, non riuscendo a raddrizzare la situazione dopo aver portato a casa il secondo set al tie-break. Safiullin, che lo scorso anno riuscì a battere anche Carlos Alcaraz al Masters 1000 di Parigi, prosegue il proprio cammino sul cemento australiano e ora il numero 39 incrocerà il padrone di casa Alexei Popyrin.

Il bulgaro Grigor Dimitrov si è presentato all’appuntamento da numero 2 del seeding e il numero 14 del mondo, reduce da un finale di stagione davvero pimpante, ha dimostrato di essere ancora in ottima forma battendo il britannico Andy Murray per 4-6, 7-6, 6-2. Successo in rimonta contro il grande veterano del circuito (numero 42), che dopo un primo set garibaldino ha perso il servizio sul 4-4 nella seconda frazione, ha prontamente recuperato, ma poi ha subito un break e sulla lunga distanza si è dovuto inchinare. Dimitrov se la dovrà vedere con il vincente del confronto tra il tedesco Altmaier e l’australiano Tu.

RISULTATI ATP 250 BRISBANE OGGI

Roman Safiullin vs Ben Shelton 6-3, 6-7(5), 6-3

Holger Rune vs Max Purcell 4-6, 6-4, 6-2

Grigor Dimitrov vs Andy Murray 4-6, 7-5, 6-2

Foto: Lapresse

Leggi tutte le notizie di Check-in su OA Sport...