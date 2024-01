ATP Brisbane 2024, Matteo Arnaldi si ferma ai quarti di finale: vince Safiullin in due set

Termina nei quarti di finale l’avventura di Matteo Arnaldi nell’ATP250 di Brisbane. Sul cemento australiano, il ligure (n.44 del ranking) è stato sconfitto dal russo Roman Safiullin (n.39 ATP) con il punteggio di 7-6 (4) 6-2 in 1 ora e 48 minuti di partita. Dopo l’esito del tie-break del primo parziale, la partita è stata in discesa per Safiullin, che ha confermato i pronostici della vigilia, visto il tennis messo in mostra nel corso delle sfide precedenti. Arnaldi non è stato assecondato a dovere dal servizio e non ha trovato efficacia dal lato del dritto. Safiullin approda in semifinale e affronterà il vincente della sfida tra Holger Rune e James Duckworth.

Nel primo set il russo mette spesso e volentieri sotto pressione Arnaldi nei turni al servizio. Quanto accade nel terzo game è emblematico, con il giocatore nostrano costretto a cancellare quattro palle break. Il ligure tiene botta, aggrappandosi al fondamentale della battuta e sfruttando anche qualche gratuito del rivale. Si prosegue on serve fino all’inevitabile tie-break. Safiullin esprime un tennis dal livello crescente e l’unico mini-break si rivela decisivo ai fini del riscontro finale. L’allievo di Alessandro Petrone non ha possibilità per risalire la china e sullo score di 7-4 deve alzare bandiera bianca.

Nel secondo set il nativo di Podol’sk vola via. Grande profondità nei propri colpi, mettendo in crisi l’italiano specialmente quando è la seconda di servizio a entrare. Safiullin vola su un 4-0 pesante. Il tennista tricolore ha una reazione nel quinto game, non sfruttando due palle del parziale contro-break, e nel settimo, strappando in questo caso il turno in battuta al rivale. Una soddisfazione effimera perché il servizio è nuovamente poco amico nel gioco successivo. Il russo conclude sul 6-2.

Leggendo le statistiche sono da sottolineare i 9 ace del n.39 del mondo e il bilancio di 20 vincenti e di 9 gratuiti. Per Arnaldi 12 winners e 6 errori non forzati, conquistando appena il 16% dei quindici in risposta alla prima di servizio del rivale.

